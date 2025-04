Luchas concretadas para AEW Dynamite Spring BreakThru

El próximo miércoles, AEW celebrará que su programa insignia, Dynamite, se convierte en el show luchístico más longevo de las cadenas otrora propiedad de Ted Turner, superando a WCW Monday Nitro, con un episodio especial, Spring BreakThru. Y su cartel irá en consonancia al acontecimiento, como se hace patente tras lo sucedido en Collision.

Un total de tres combates adscritos a los torneos de la Owen Hart Foundation se han programado para este Spring BreakThru: Athena, al vencer a Harley Cameron, irá contra Mercedes Moné, mientras Konosuke Takeshita hará lo propio con Will Ospreay al vencer a Brody King. Además, «Hangman» Page se medirá a un luchador cuya identidad se desconoce.

También para Spring BreakThru, los Death Riders (con Jon Moxley entrando por el lesionado PAC) pondrán sobre la mesa el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Hook). Y como segunda defensa anunciada, The Hurt Syndicate buscarán retener el Campeonato Mundial de Parejas AEW frente a Gates Of Agony, luego del reto lanzado por estos.

No se pierdan el miércoles nuestra cobertura de AEW Dynamite Spring BreakThru, que tendrá lugar desde el MGM Music Hall at Femway en Boston (Massachusetts, EEUU). Seguidamente, su menú provisional.

