Luchas anunciadas para Fantastica Mania UK 2025

RevPro va camino este 2025 de superar ampliamente la marca de 45 eventos en un año, su particular récord. Y las colaboraciones están siendo fundamentales para ello, pues el próximo fin de semana presentará dos funciones en un mismo día con nueva entrega de Fantastica Mania UK, con el CMLL como socio.

Ante la cercanía del acontecimiento, su cartel, que promete bastantes vuelos, ya ha tomado bastante forma. Como informamos días atrás, el presumible cierre de la cita será un duelo Místico vs. Michael Oku, inédito entre las dos caras de las respectivas promotoras (aunque actualmente Sha Samuels ostente el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo). Pero otros duelos concretados seguro harán por robarse los focos.

Caso del también citado enfrentamiento entre Hechicero y Chris Ridgeway para la primera función, así como el que el miembro de la Don Callis Family disputará horas después contra Xelhua, quien igualmente repetirá, pues antes tiene previsto medirse a Connor Mills. Sin olvidar que Máscara Dorada también estará presente e irá contra Lio Rush, por lo que puede considerarse a Fantastica Mania UK un esfuerzo colaborativo a tres bandas, considerando la representación de AEW.

► Cartel de Fantastica Mania UK 2025

He aquí el menú provisional que presenta Fantastica Mania UK 2025, a celebrarse el 18 de octubre desde The Hangar en Wolverhampton (Inglaterra). Por el momento, RevPro no ha detallado si se emitirá en directo a través de su OnDemand.

[Primer show]

[Segundo show]

Místico vs. Michael Oku

Hechicero vs. Xelhua

Máscara Dorada vs. Lio Rush

Fuego y JJ Gale vs. Okumura y David Francisco

🚨Fantastica Mania UK 2025 SHOW TWO Match Announcement

📅Saturday 18th October

📍The Hangar, Wolverhampton



LIO RUSH VS MASCARA DORADA



Show One: https://t.co/aGb5SCTQWm

Show Two: https://t.co/5Gh90e8hDs

Two Show Ticket (HUGE SAVINGS): https://t.co/vC0pS0Z2qU pic.twitter.com/L7vsjn1AAK — Revolution Pro (@RevProUK) October 9, 2025