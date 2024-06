Luchas anunciadas para el próximo WWE RAW (10-6)

El episodio de WWE RAW del 10 de junio, el último antes de Clash at the Castle: Scotland, comienza a tomar forma con tres interesantes anuncios.

► El próximo WWE RAW (10-6)

Sami Zayn y Otis van a luchar en un mano a mano como consecuencia del incidente que ambos compartieron esta semana. Chad Gable estaba increpando tanto a Akira Tozawa como a Maxxine Dupri cuando el fortachón se metió en medio para defenderlos. Sin embargo, entonces apareció el Campeón Intercontinental para atacar a su retador en el Premium Live Event del 15 de junio, lo que acabó provocando que golpeara sin querer a los otros tres de Alpha Academy, lo cual hizo que Otis lo atacara a él.

También se enfrentarán individualmente Bron Breakker e Ilja Dragunov. En su caso, es una consecuencia de otro altercado, el que compartieron ambas Superestrellas después de que el que fuera Campeón NXT venciera a Ricochet en el último show. Lo derrotó y posteriormente siguió atacándolo, lo que hizo que «The Mad Dragon» apareciera para ayudar a «The One and Only». Este enfrentamiento bien podría darse por un campeonato en un Premium Live Event dentro de no demasiado tiempo.

Y por último, de momento, Lyra Valkyria e IYO SKY chocarán también. La luchadora de Irlanda estaba siendo entrevistada entre bastidores y poniendo su objetivo en el maletín de Money in the Bank 2024 cuando fue atacada por la integrante de Damage CTRL, que fue la que consiguió descolgar el premio en 2023 y más tarde, en SummerSlam, coronarse como nueva Campeona Mundial de WWE. Seguramente la guerrera de Japón va a buscar este año también esa oportunidad.

¿Quiénes piensas que saldrán vencedores de estos combates? ¿Qué te ha parecido el reciente episodio de Raw? ¡Déjanos tus comentarios!