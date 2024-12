¿Luchará Roman Reigns en el debut de WWE RAW en Netflix?

Su escenario habitual de trabajo es SmackDown, pero Roman Reigns está tan implicado como el que más a la hora de promocionar el estreno de WWE RAW sobre Netflix, previsto para el próximo 6 de enero, desde el Intuit Dome de Inglewood (California, EEUU).

Mucho se viene hablando acerca de si la marca roja de WWE dejará de lado el tono PG bajo el paraguas de Netflix, y Reigns, aparte de verlo poco probable, lo considera innecesario.

« No, honestamente ni siquiera pienso en eso […] Mira, si llegamos a una situación o alguien está colaborando como, ‘Oye, ¿qué piensas sobre esto o aquello o esta visión?’, entonces tomaría la sugerencia y la valoraría. Pero nunca me siento allí y pienso, ‘¿cómo puedo soltar una grosería o cómo un cigarro en mi mano me haría lucir más ‘cool’?’ Estamos en un punto donde digo la palabra ‘yeet’ y recibe una reacción increíble. Digo ‘no sé’ a una pregunta y la gente se queda atenta, así que no veo el punto o la necesidad en este momento . Pero si sentimos que es necesario, entonces sí, siento que puedo hacerlo también».

Nada sabemos todavía qué cartel ofrecerá el debut de WWE en Netflix, más allá de que podría contar con un duelo entre CM Punk y Seth Rollins, según expuso Chris Featherstone hace un par de meses. Y ahora, esta misma fuente revela lo siguiente.

Roman Reigns is currently scheduled to compete at the #WWERaw debut episode on Netflix, I have been informed. 🪶💣 pic.twitter.com/FE9TQCHowt

— Dr. Chris Featherstone, Ph.D. (@chrisprolific) December 11, 2024