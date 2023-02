¿Luchará Booker T en WrestleMania 39?

Booker T, quien había mostrado previamente su predisposición a trabajar en el Royal Rumble varonil, finalmente compitió en el tradicional combate de treinta hombres, ingresando en el lugar número 21 el sábado pasado. Duró menos de un minuto cuando fue eliminado por Gunther, pero al menos logró deleitar al público con su Spinaroonie. Curiosamente, el dos veces miembro del Salón de la Fama había indicado de que esta fue una participación de última hora, puesto que solo conoció de las mismas unos minutos antes.

► Booker T quedó satisfecho con su participación en Royal Rumble

A pesar de no haber logrado mucho durante su reciente participación en Royal Rumble, Booker T quedó satisfecho por su participación en el evento, el cual fue su primer combate en la WWE desde 2012. En una reciente edición de su podcast Hall of Fame, el seis veces Campeón Mundial declaró que no está interesado en volver al cuadrilátero para una eventual aparición en WrestleMania 39, y el Royal Rumble se lo dejó muy en claro, agregando que un hombre necesita saber cuándo es el momento de detenerse.

“Terminé esta vez, hablo en serio, hombre. Este Rumble, me lo hizo saber. Ya sabes, como dije, la adrenalina que obtuve, la emoción, qué emoción fue. No No te canses de eso, nunca envejece; eso nunca envejece. Pero el cuerpo viejo sí. El cuerpo viejo, no puedes esforzarte demasiado de esa manera”

“Un hombre debe conocer sus limitaciones. Y simplemente haciendo esa caminata que tuve que hacer en el Alamodome, déjame saber que no necesito estar cerca de ese anillo. Los aprecio, muchachos… pero esa es la responsabilidad de un hombre joven”. juego.”