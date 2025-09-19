Luchando por Ayudar llevará atención dental y sonrisas a niños de Casa Hogar Nazareos en Tultepec

El próximo domingo 21 de septiembre, el Instituto Mexicano para la Preservación de la Lucha A.C. “Luchando por Ayudar” visitará la Casa Hogar Nazareos, donde brindará atención dental a los niños, además de entregarles obsequios personalizados e insumos de primera necesidad para la institución.

La comitiva estará conformada por Salvador Barragán, presidente; Mónica Calderón, secretaria general; Rocío Urbina, tesorera; y Grecia Loyola, vocal. Como parte de la sorpresa, los acompañarán luchadores profesionales, entre ellos Gallo Tapado Jr., Epitafio, Leviathan, Epidemia, Baby Clown, Black Jaguar y Coco Amarillo II, quienes convivirán con los pequeños para hacerles pasar un día especial e inolvidable.

► La labor social de Luchando por Ayudar

Salvador Barragán, presidente de la asociación, señaló:

“Estamos retomando esta labor que hemos realizado durante años. Comenzamos con la visita a la Casa Hogar Nazareos y estamos a la espera de que nos confirmen la visita al Hospital Infantil de México, donde queremos acompañar a los niños del área de oncología y apoyar también a sus padres”.

Por su parte, Rocío Urbina, tesorera, destacó que estas acciones no se limitan a visitas, pues la organización ya planea llevar jornadas integrales a zonas vulnerables y comunidades de escasos recursos.

“Queremos coadyuvar a que estas familias tengan una mejor calidad de vida”.

En tanto, Mónica Calderón, secretaria general, subrayó que la labor de la asociación es muy amplia:

“Queremos llegar a los puntos más remotos para que toda la gente reciba un poco de apoyo. Estamos convencidos de que nuestro trabajo hablará por sí solo. También buscamos llevar funciones de lucha libre que brinden sano esparcimiento a niños, jóvenes y sus familias”.

A su vez, Grecia Loyola, vocal, informó que recientemente se logró un convenio con una agencia funeraria para que personas de escasos recursos y zonas marginadas reciban servicios funerarios gratuitos o a bajo costo, un apoyo que calificó como “un acto hecho con mucho amor”.

Finalmente, el presidente Salvador Barragán hizo un llamado a la solidaridad:

“Todo este trabajo lo hacemos con el corazón en la mano. Han sido años de esfuerzo, con altibajos y puertas cerradas, pero confiamos en que pronto lograremos un cambio significativo. Invitamos a quienes quieran sumarse a esta noble causa a contactarnos y unirse como voluntarios”.

Con estas acciones, el Instituto Mexicano para la Preservación de la Lucha A.C. “Luchando por Ayudar” reafirma su compromiso de utilizar el deporte, la salud y la solidaridad como herramientas para transformar vidas.