Así fue la visita de Luchando por Ayudar a la Casa Hogar Nazareos

El pasado domingo 21 de septiembre, el comité administrativo del Instituto Mexicano para la Preservación de la Lucha A.C. “Luchando por Ayudar”, encabezado por Salvador Barragán (presidente), Mónica Calderón (secretaria general), Rocío Urbina (tesorera), Grecia Loyola (vocal) y Raúl Salazar (vocal), cumplió su objetivo de llevar alegría, sonrisas y apoyo a los niños de la Casa Hogar Nazareos, en Tultepec, Estado de México.

Durante la visita, los pequeños recibieron atención dental individualizada, además de la entrega de ropa, calzado, dulces e insumos de limpieza de primera necesidad. La jornada estuvo acompañada por la presencia de luchadores profesionales, quienes regalaron tiempo, cariño y convivencia: Gallo Tapado Jr., Coco Amarillo II, Black Jaguar, Epidemia, Baby Clown e Hijo de Gallo Tapado.

► El inicio de un largo camino

Mónica Calderón, secretaria general, expresó:

“Se cumplió una de las muchas metas que tenemos. Este solo es el inicio de un largo camino; vamos a trabajar unidos para llegar a más lugares y demostrar que estamos aquí para ayudar”.

Por su parte, Rocío Urbina manifestó la emoción de esta labor:

“No hay palabras para describir la satisfacción de ayudar. Uno da lo que tiene en el corazón, y siempre hay tiempo para llevar alegría a quien lo necesita”.

Grecia Loyola compartió el valor de la solidaridad:

“Ver las sonrisas de estos niños no tiene precio. No se trata de dar lo que nos sobra, sino de hacerlo con amor y cariño para llegar a más personas que lo requieran”.

Raúl Salazar destacó la transparencia del esfuerzo:

“Aunque muchos piensen que la ayuda no llega a las manos correctas, hoy demostramos que cada aportación llegó sin problema. Nos vamos contentos por haber cumplido este objetivo”.

Finalmente, Salvador Barragán, presidente de la asociación, concluyó:

“Seguiremos trabajando de la mano con la gente que cree en nosotros. Nada nos detendrá porque tenemos objetivos y metas claras. Invitamos a todos a sumarse, porque juntos podemos llegar más lejos y brindar apoyo a quienes más lo necesitan”.