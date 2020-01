Si unas horas atrás hablamos de cuatro luchadores que no deberían conseguir la victoria en la campal varonil de Royal Rumble 2020, por diferentes motivos, que pasan porque no lo necesitan o porque deberían vivir un camino más complicado para tener un hueco en WrestleMania 36, ahora hablamos de cuatro luchadores que sí deberían hacerlo, que sí deberían ganar el 26 de enero en el Minute Maid Park de Houston, Texas.

► Luchadores que deberían ganar Royal Rumble

4- Bobby Lashley

Este luchador ha vivido tiempos mucho mejores de los que está viviendo desde que regresó al Imperio McMahon. Puede que no en cuanto a popularidad, pero sí en cuanto a todo lo demás. Estar en una trama amorosa sin apenas tener combates ni demostrar sus habilidades técnicas no es lo que más le hace justicia a un luchador consumado, a un también peleador de MMA. Por eso, triunfar en la campal podría ser su llave para abrir un nuevo camino hacia otras historias, más relacionadas con la lucha libre que con las telenovelas.

Además, sería la oportunidad perfecta para que enfrentara por fin a Brock Lesnar. El ex de Bellator lleva años hablando de verse las caras con el ex de UFC, pero nunca ha tenido la ocasión de hacerlo hasta ahora, de hecho, nada indica que eso pueda ocurrir más adelante. Pero si derrota a sus 29 oponentes en la campal recibirá inmediatamente la posibilidad de verse las caras con «La Bestia Encarnada» por el Campeonato WWE en el magno evento. Es decir, tendría de una vez por todas su lucha de ensueño.

3- Brock Lesnar

No lo necesita de ninguna forma. ¡Es el Campeón WWE! ¿Qué más quiere? No obstante, salvo raras excepciones, lo habitual es que un luchador triunfe en la campal para comenzar una rivalidad con el dueño de un título. En ocasiones nace una buena historias, en otras no tantas, pero es siempre lo mismo. Podría estar bien que esta fuera una de esas raras excepciones.

¿Qué pasaría si Lesnar triunfara? No lo sabemos. Podría elegir a su oponente para el 26 de enero. Podría ir a por The Fiend y su Campeonato Universal. Es interesante esa incertidumbre.

2- Cain Velásquez

La estrella de ascendencia mexicana es el gran favorito para obtener el triunfo en la campal. Y es uno de los que más se beneficiaría de dicha victoria. Por un lado, podría situarse inmediatamente para vengarse de «La Bestia Encarnada». No necesitaría nada más, solo ganar este combate para que eso ocurriera. Por otro lado, dado quien es, tampoco diríamos que necesite un triunfo, le bastaría con aparecer para dar una paliza a Lesnar. Pero, si dejamos eso a un lado, le vendría de perlas ser el vencedor al final del próximo PPV.

También debemos tener en cuenta que de esta forma Velásquez se garantizaría un hueco en WM, no tendría que disputar más luchas para ello. Esto es importante porque, como todos sabrán, le ex UFC no tiene su salud al 100%. Debería limitar todo lo posible sus combates para darlo todo en los pocos que dispute. Ganando la campal podría quedarse sentado descansando hasta abril.

1- Aleister Black

WWE necesita una nueva estrella técnica como el comer. Unas horas atrás hablamos de si podría ser Drew McIntyre, a quien también podríamos introducir en esta lista. Se ha hablado de Kevin Owens, pero no parece que eso vaya a ocurrir a esos niveles. Y lo de Samoa Joe probablemente no dure mucho. El único que parece encaminado a tener ese estatus es Aleister Black.

Una victoria que lo impulse de forma inmediata a la cúspide. Eso le vendría de maravilla a cualquiera y Black no es una excepción. Ha demostrado que es una gran luchador, que es uno de los mejores, un diferente, y toda la fanaticada lo adora.

Entendemos que no quieran apresurarse con él para no dar un paso en falso, pero no tendrían por qué hacerlo. Con toda probabilidad, Lesnar hará las apariciones justas en los siguientes tres meses hasta WM, lo que le daría tiempo a Black para seguir desarrollándose, para dar los pasos que tenga que dar para que cuando llegue el momento del gran combate en el magno evento, todo esté en el momento adecuado para ocurrir.