A quién darle la oportunidad, esa es la cuestión. Aunque ahora mismo vivimos en un periodo más que particular y una considerable parte del elenco está lejos de las pantallas, los candidatos siguen sobrando. Que éste sí, que este otro no. En la la presente le pondremos fin a la polémica, o tal vez le echemos más leña al fuego. Estas son nuestras tres elecciones para los luchadores que AEW debería impulsar.

► Kenny Omega

¿Dónde está "The Wrestling Bout Machine"? ¿Dónde está el hombre de las épicas batallas de seis estrellas que el Wrestling Observer señaló como las mejores de todos los tiempos? ¿Dónde está el ex Campeón Mundial IWGP, aquel que WWE quiso contratar a toda costa y que la afición pedía como el chico top? ¿Dónde está el ex líder del Bullet Club, el mejor luchador de su país sólo comparable con AJ Styles? Ciertamente, no en AEW.

En suelo estadounidense, Omega buscó reinventarse hacia una versión más cercana a su yo real: la del fanático de los videojuegos, amante de la cultura japonesa y miembro de "Being the Elite". Entonces, puede que una versión suya más humana, lejos del personaje que lo convirtió en lo que es.

Esas transiciones de las que hablamos y que no siempre triunfan. Nunca terminó de arraigarse sabiendo los fans lo que en realidad podía ofrecer. Y es que en este lavado de cara, Omega tampoco pudo dar los clásicos que sí pudo en New Japan a excepción de uno o dos combates, mostrando un estilo que funcionaría en WWE. AEW y el mismo gladiador han oído estas críticas y han jugado con la posibilidad de volver a lo anterior, lo "bueno". Siendo sinceros, sería lo mejor.

► Darby Allin

Cuando se emplea la famosa frase de "buscar al próximo Rey Mysterio", los candidatos siempre se reducen a luchadores latinos con potencial para ser la nueva cara hispana de WWE. Sin embargo, si buscamos en un rango menos específico (underdog, pequeño, habilidoso, dueño de movimiento innovadores, favorito de la afición, caricaturesco,...), encontraremos a quien potencialmente podría ser ese individuo, y su nombre es Darby Allin.

No hay muchos talentos jóvenes en el mundo que cumplan todos esos "requisitos", y es por eso que tendremos a preguntarnos qué esperan los autoproclamados élite para llevarlo al siguiente nivel. Por el momento, al compararlo con Mysterio debemos emplear la frase "salvando las distancias". De aquí a unos años, con las oportunidades correctas, tal vez esa anotación esté de más. Simplemente, no a este ritmo.

► Pentagon Jr. (y Rey Fénix)

No es el momento oportuno para pedir un impulso para los Lucha Brothers, somos conscientes. Con Pentagon Jr. fuera de acción ante la imposibilidad de viajar de México a Estados Unidos y Rey Fénix lesionado, no hay mucho que Tony Khan y los suyos puedan hacer con ellos ahora mismo. Dicho esto, una vez que vuelvan al ruedo, no habrán excusas. Ojo, lo más probable es que el dúo esté conforme con su manejo en la división por parejas. Es en el área individual donde los hermanos podrían ser exprimidos mucho más.

Fénix ha visto más minutos en cuadrilátero. Muchos, de hecho, ya que el "Cero Miedo", en cambio, ha sido reservado exclusivamente para las duplas aún teniendo tanta nafta en el tanque en el plano "solista". En WWE, la barrera lingüística sería un problema, por cierto, no en All Elite, donde el manejo del micrófono no es tan prioritario como el buen desempeño entre las doce cuerdas. Es tan sólo empujarlos y dejarlos actuar: del resto se encargan ellos.

