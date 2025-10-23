Luchadores japoneses y mexicanos en función en Hong Kong

La empresa Hong Kong Pro Wrestling Federation (HKWF) dio los pormenores de su gran evento «Shin Square Circle» donde participará talento mexicano y japonés.

► «Shin Square Circle» Cartel

Las estrellas emergentes de Hong Kong se enfrentan a íconos mundiales de la lucha libre en un choque histórico donde de alternará la alegría e ímpetu de la lucha libre mexicana contra la maestría técnica de la lucha libre profesional japonesa.

El talento mexicano no podía faltar y en esta ocasión será Luis Mante, de Dragon Gate quien se presentará para retar por el Campeonato de Peso Jr. AWGC, en poder de Mikey Man, quien el año pasado le quitó a Ricky Marvin éste cinturón. A la lucha se suma también Android 28. Para Luis Mante es la primera ocasión que lucha en Hong Kong.

En el turno estelar, la sensacional dupla mexicana de DTU, Aero Panther y Fight Panther, los Hermanos de la Jungla, quienes hicieron campaña de preparación en Dragon Gate, regresan a HKWF para enfrentar en lucha de parejas a Los Tranquilos de Japón (Tetsuya Naito y BUSHI). Sin duda alguna esta será una gran oportunidad para los jóvenes enmascarados, de ponerse a prueba contra este equipo experimentado.

A finales de agosto, Los Hermanos de la Jungla defendieron con éxito el Campeonato DTU Nexo en una triple amenaza contra Big Ben y Junjie y el equipo de Madoka Kikuta y Skayler. Esta lucha se dio en el marco del 15 aniversario de HKWF.

El cartel completo queda así:

HKWF «Shin Squared Circle: Lucha Libre vs. Puroresu», 24.10.2025

Y Studio, 2/F Youth Square, 238 Chai Wan Road, Chai Wan, HK

1. SSC Trial 1: Owen y The Coolie vs. Jason Lee y DTZ.

2. SSC Trial 2: Fire Chicken y Samson Tai vs. Fat Cat Siaki e Illegal Immigrant

3. AWGC Tag Team Title Three Way: Michael Su y Mr. Asthma (c) vs. Jeff Man y Kevin Man vs. Harshal y Karan

4. AWGC Junior Heavyweight Title – Three Way: Mikey Man (c) vs. Android 28 vs. Luis Mante

5. Lucha libre vs. Puroresu: Tetsuya Naito y BUSHI vs. Aero Panther y Fight Panther