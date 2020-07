Estos días fue tendencia AJ Styles en Twitter, dado que la Superestrella WWE perdió su canal de Mixer. Pero, tranquilos, no porque haya infringido las reglas ni nada por el estilo. Al contrario, todo se debió a la triste decisión de Microsoft de cerrar su plataforma de streaming de videojuegos, luego de tan solo un par de meses que le metió la ficha al proyecto, incluso firmando a varios streamers a millonarios contratos para que no estuvieran en Twitch, su competencia directa.

► La impresionante lista de Luchadores en Twitch

Mixer, antes conocido como Beam, no rindió los frutos que Microsoft esperaba, así que se hizo una alianza con Facebook Gaming, otra plataforma fuerte en el mundo de los videojuegos, pero por detrás de Twitch. Así que, para que no estén tristes porque AJ Styles no ha confirmado si se unirá a Twitch o a Facebook Gaming, a continuación les dejamos una lista de 27 canales de luchadores profesionales que juegan y hacen streaming en vivo en Twitch.

Mia Yim: https://www.twitch.tv/itsmemiayim/

https://www.twitch.tv/itsmemiayim/ Dakota Kai: https://www.twitch.tv/charliegirl

https://www.twitch.tv/charliegirl Jessika Havok: https://www.twitch.tv/jessickahavok

https://www.twitch.tv/jessickahavok Leva Bates: https://www.twitch.tv/wrestlingleva

https://www.twitch.tv/wrestlingleva Rosemary: https://www.twitch.tv/rmthedemonassassin

https://www.twitch.tv/rmthedemonassassin Penelope Ford: https://www.twitch.tv/penelopeford

https://www.twitch.tv/penelopeford Killer Kelly: https://www.twitch.tv/killerkelly

https://www.twitch.tv/killerkelly Dio Madden, Killian Dain, Dominik Dijakovic y Mansoor: https://www.twitch.tv/greatblackotaku

https://www.twitch.tv/greatblackotaku Aiden English: https://www.twitch.tv/dramakingmatt

https://www.twitch.tv/dramakingmatt Joe Hendry: https://www.twitch.tv/joehendry

https://www.twitch.tv/joehendry Kip Sabian: https://www.twitch.tv/thekipsabian

https://www.twitch.tv/thekipsabian Evil Uno: https://www.twitch.tv/eviluno

https://www.twitch.tv/eviluno Ethan Page: https://www.twitch.tv/playedbyjulian

https://www.twitch.tv/playedbyjulian Sami Callihan: https://www.twitch.tv/realsamicallihan

https://www.twitch.tv/realsamicallihan AJ Kirsch: https://www.twitch.tv/ajkirsch

https://www.twitch.tv/ajkirsch Mike Rome: https://www.twitch.tv/mikeromewwe

https://www.twitch.tv/mikeromewwe Marty the Moth: https://www.twitch.tv/martythemothcasaus

¿Qué opinan acerca de todos estos luchadores con una cuenta en Twitch? Sin duda, si son fans de los videojuegos, podrán pasar un rato agradable y sonreír un poco viendo jugar a sus luchadores favoritos.

_____________________________________

