Cinco luchadores eliminados de videojuegos de WWE

En el mundo del desarrollo de los videojuegos tal vez uno de los sectores más cambiantes es el de los juegos anuales de deportes.

Lo anterior puesto que los fichajes, traspasos o despidos cambian totalmente una escuadra, personajes jugables o el modo historia.

En el mundo de la lucha libre se podría traducir en que si durante el desarrollo un luchador tuvo un papel importante en el modo historia o al menos en cinemáticas, su despido puede significar borrón y cuenta nueva.

Lo cual es más fácil de escribir que hacer.

Pero existen otros casos donde luchadores han sido extirpados cual tumor de videojuegos donde ya tenían espacio, es hora de contarles de 5 casos en los videojuegos de la WWE.

►Cinco luchadores eliminados de los videojuegos de la WWE

Desde SmackDown! Here comes the pain, Raw vs. SmackDown en dos ediciones y el más reciente WWE 2K24.

Pasando por Jeff Hardy, Goldberg y Brock Lesnar.

Sin olvidar varios motivos detrás de esas eliminaciones.

Sin más.

Empecemos.

A continuación, te dejo el vídeo de quien les escribe, El Hijo de Francisco, donde te cuento de 5 luchadores descartados en videojuegos de la WWE.