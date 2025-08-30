Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, varias Superestrellas WWE y luchadores del pasado estuvieron en una gran fiesta que Vince McMahon realizó en un lujoso restaurante en New York por motivo de sus 80 años de edad.

Pues bien, ya hay más detalles acerca de cómo esto fue posible. Y es que Dave Meltzer ha reportado en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, que WWE en el pasado le pidió a sus luchadores no ser vistos cerca a McMahon y hasta más, ni siquiera contactarlo.

► Las Superestrellas WWE ya pueden ponerse en contacto con Vince McMahon nuevamente

Claramente, varios luchadores como The Rock y John Cena no hicieron caso a esta regla y siempre han estado en contacto con Vince McMahon. Y según este reporte, ya cualquier luchador de WWE que esté interesado, puede hacerlo. Estas fueron las palabras de Meltzer:

«Hubo un periodo en el que todos, salvo unos pocos de los amigos más cercanos de Vince McMahon, no tenían nada que ver con él. En muchos casos se debía a que sus esposas estaban indignadas por la demanda y no querían que sus maridos tuvieran alguna asociación con él.

«Con el tiempo, cada vez más ex-WWE volvieron a ponerse en contacto con él. Hubo un periodo en el que a la gente dentro de WWE se le dijo que no debía tener contacto con él, y obviamente ese ya no es el caso.

«Como se mencionó antes, nombres de WWE como The Undertaker, John Cena, JBL, Sheamus, Drew McIntyre, Maryse, Titus O’Neil y Bruce Prichard formaron parte de la fiesta de cumpleaños de Vince McMahon en el Gotham Hall de Nueva York.

«El hecho de que Vince McMahon fuera visto celebrando con grandes figuras de WWE resulta llamativo porque en gran medida había mantenido un perfil bajo desde los escándalos que llevaron a su salida del liderazgo de la compañía. Aun así, ahora que el talento de WWE ya no tiene restricciones para tener contacto con McMahon, habrá que ver si más nombres deciden acercarse a él en el futuro».