Este pasado fin de semana no hubo demasiada actividad luchística en los Estados Unidos de América, pero anoche, cierta cita estaba marcada en el calendario de una colectividad de talentos tan diversa como seguramente ningún otro show que veremos el presente año.

Producido por Future Stars Of Wrestling y emitido vía TrillerTV desde un Silverton Casino (Las Vegas, Nevada, EEUU) con alrededor de 700 asistentes, Mecca X: BEYnefit for Bey tuvo el propósito de recaudar fondos para la rehabilitación de Chris Bey, quien desde su grave accidente en TNA el pasado octubre batalla por mejorar su calidad de vida; que no obstante, ya ha mejorado respecto a las primeras semanas de su convalecencia, con informes donde se hablaba de incluso una inmovilidad permanente.

Y ayer, Bey quiso demostrarlo, apareciendo en el epílogo, junto a su pareja, la también luchadora Brittnie Brooks. Bey, por su propio pie, subió al ring, entre aplausos y cánticos de «Thank You, Bey», y micro en mano quiso que Ace Austin también lo acompañara, para seguidamente, conceder unas palabras, agradeciendo a Brooks y Austin y a todos los que hicieron posible el evento.

La semana pasada, Bey concedió una entrevista a Chris Van Vliet, y preguntado por si preveía volver a luchar, «The Ultimate Finesser» dijo esto.

He aquí todo lo que dio de sí FSW Mecca X: BEYnefit for Bey.

CHRIS BEY HAS MADE AN APPEARANCE AT FSW TONIGHT AND TOOK HIS FIRST STEPS BACK INTO A PRO-WRESTLING RING!!! 🥹🥹🥹❤️🙌 pic.twitter.com/TyRPuTzuue