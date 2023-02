Como un servidor apuntó recientemente, IMPACT! Wrestling ya ha dejado atrás Hard To Kill para dirigir su mirada hacia No Surrender, próximo especial de su calendario, a celebrarse el día 24 del presente mes desde el Sam’s Town Live de Sunrise Manor (Nevada).

Y por ahora, Impact ya ha confirmado dos interesantes luchas para el cartel del evento.

Y todavía con más de tres semanas por delante, sabemos de un presumible extra que contendrá el cartel de No Surrender, vía Mike Johnson de PWInsider.

Durante los últimos meses, Yuya Uemura supone el talento de NJPW que más regularmente compite en Impact. El pasado verano, Hikuleo luchó en Emergence, mientras Jay White, El Phantasmo y Tomohiro Ishii lo hicieron antes, en Under Siege. Si nos remontamos a casi un año atrás, Guerrillas Of Destiny, dupla entonces aún vigente, formaron parte de la anterior entrega de No Surrender. Parece que la alianza Impact-NJPW, reactivada en 2021, se extiende a 2023.

.@IMPACTWRESTLING returns to @samstownlv in Las Vegas for #NoSurrender on February 24 followed by two days of Fallout on February 25 and 26!



Get tickets and be there LIVE: https://t.co/wKD0Nmdk6I pic.twitter.com/QorSMPK6w1