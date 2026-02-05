No es la primera vez que REVOLVER presenta show un jueves. Y esto no deja de lucir irónico cuando hablamos de una promotora regida por Sami Callihan, quien pese a su retiro sigue guardando enorme cercanía con TNA, empresa que tiene los jueves como día de emisión de su programa semanal.

Y asimismo, cuando TNA, por dicha cercanía, suele cederle talentos, dándose la divertida circunstancia de que, por ejemplo, hoy veamos luchar a Trey Miguel en iMPACT! y al mismo tiempo, lo veamos, aquí sí en directo, ser parte de Kross Hour, la cita que REVOLVER celebra esta noche desde el Calumet Center de Dayton (Ohio, EEUU). Miguel competirá bajo modalidad Scramble por el Campeonato 24/7 que ostenta Big Pound y que también codician Gringo Loco, Dante Leon, Jeffrey John y Juni Underwood; título que el Rascalz nunca ha ganado.

Aunque el principal protagonista del show, por dar nombre al mismo, es Killer Kross, regresando a REVOLVER casi siete años después de su última vez allí, tras ganar hace apenas una semana el Campeonato Mundial de Peso Completo MLW en Battle Riot VIII. Kross se medirá a otro gladiador de TNA, Bear Bronson, reciente nueva incorporación para The System.

Además, Kross Hour contará con la participación de dos jóvenes competidores de AEW, Myron Reed y Jordan Oliver. El primero debe defender el Campeonato REVOLVER ante Krule (luchador también adscrito a MLW), mientras el segundo irá contra Damian Chambers, cara habitual de la promotora iowana.

► REVOLVER Kross Hour: cartel completo

Seguidamente, todo lo anunciado por REVOLVER para Kross Hour, evento que se emitirá a partir de las 8 pm ET en TrillerTV.

CAMPEONATO REVOLVER: Myron Reed (c) vs. Krule

CAMPEONATO REMIX REVOLVER: Chris Danger (c) vs. BDE

CAMPEONATO 24/7 REVOLVER: Bigg Pound (c) vs. Trey Miguel vs. Gringo Loco vs. Dante Leon vs. Jeffrey John vs. Juni Underwood

Killer Kross vs. Bear Bronson

Jordan Oliver vs. Damian Chambers

4 CORNER MAYHEM: Rich Swann y Jake Crist vs. Alpha Sig (Brent Oakley y KC Jacobs) vs. Latinos Most Wanted (Koda Hernandez y Sabin Gauge) vs. Tye Or Die (KJ Reynolds y Ryan Matthias)

