El especial WWE vs. AEW concluye en la presente con una discusión que siempre da que hablar cuando se toca, y que estamos seguros que esta vez no será la excepción. Estos son los 3 luchadores de AEW que necesitan cambiar urgentemente de personaje. Si no leyeron el seguimiento de esta sección que se extendió por casi tres semanas, les dejamos todas sus listas a continuación:

Más listas de la serie WWE vs. AEW:

Pero antes, ¡una pequeña parada en boxes! Este es el día que Mark Henry quiso golpear a Michael Jordan.

¿Bajo qué contexto especial se conocieron estas dos figuras y qué comportamiento de Jordan hizo ofender al miembro del Salón de la Fama WWE? ¿Qué otras estrellas estaban con ambos atletas y lograron calmar los humos? Además, el momento de Mark Henry altísima fama (fuera de la lucha libre) que lo colocaron en los principales shows televisivos de Estados Unidos y en portadas de reconocidas revistas.

Dale play para enterarte de estas y muchas más curiosidades en el último video de Cuadrilátero:

¡Ayúdanos a seguir entreteniéndote e informándote dándole click al siguiente banner y a la campanita de notificaciones para no perderte de nuestros últimos tops!

► Sonny Kiss

Cuando All Elite Wrestling hizo su segundo "rally" de presentación al mando a principios de 2019, Sonny Kiss fue uno de los primeros en anunciar su firma con la compañía, en una muestra de que esta realmente se preocupaba por la inclusión. Siendo sinceros, por mayor aceptación que haya habido en los últimos años, aún no son muchas las personalidades travestidas que se vean en televisión por estos días.

Ésto convierte a Kiss en un representante único dentro de su comunidad. Eso poco valdría si "The Pride of Jersey City" no tuviera con qué defenderse para hacerlo como es debido, mas la verdad es que no podemos decir eso sin cruzar los dedos. Hoy por hoy no está recibiendo un impulso de ningún tipo; sus combates, sino por parejas, son únicamente derrotas en Dark. Nuestra idea es, entonces, ¿y si se cansara de este trato y buscara sus oportunidades por su cuenta, volviéndose más reacio y oscuro? Un cambio de aires sería un reinicio que inmediatamente pondría todos los ojos en su persona. No hay nada malo en probar.

► The Librarians

El personaje de "The Librarian" empezó como una especie de segmento cómico en Being the Elite, sólo que pocos imaginaban que realmente iba a trasladarse a las pantallas de TNT al nacer AEW Dynamite. La segunda sorpresa fue su longevidad, considerando la poca recepción que obtuvo y la inutilidad que ha ido alcanzando con el tiempo.

Estamos ya en la instancia en que sus papeles han sido rebajados reiteradamente y humillados tantas veces que ya siquiera ayudan a darle credibilidad al talento que tienen en frente. La de los "bibliotecarios" es una idea que ni siquiera hubiera triunfado en la WWF de los 80, cuando todos los luchadores tenían algún trabajo "normal" aparte de ser tales. Es hora de que el talento de Peter Avalon y especialmente "Blue Pants" Leva Bates (en imagen de la parte superior haciendo un cosplay de La Parka) sean puestos en manifiesto.

► Scorpio Sky

A veces, que nos sobresalgas no es sinónimo de que no tengas lo necesario para triunfar. A veces, todo se reduce a tener la oportunidad correcta en el momento correcto. Veamos sino a Bray Wyatt y su frustrado pasado como Husky Harris, o yendo más atrás en el tiempo, al Kevin Nash de WCW de principios de los 90 versus el Kevin Nash que regresó en 1996 para cambiar el curso de la lucha libre.

Scorpio Sky tuvo su momento de brillo durante un par de semanas en Dynamite. Primero, obteniendo el Campeonato de Parejas AEW junto a Kazarian. Unas semanas después, aspirando por el Campeonato Mundial contra Chris Jericho. Los focos puestos en él no hicieron mucho ruido, lo que nos lleva al punto que ejemplificamos arriba.

SCU logró una gran aceptación de los aficionados. Sin embargo, quizá llegado al punto de decir "hasta aquí". Kaz y Christopher Daniels son ya veteranos y podrían seguir juntos por siempre, mas Sky es quien debería probar nuevos horizontes mientras todavía pueda. Con el personaje correcto, apostamos a que haría grandes cosas... sólo que ya no como parte de SoCal Uncensored.

Si te gustó este artículo y quieres más similares, ¡ayúdanos a seguir entreteniéndote e informándote dándole click al siguiente banner y a la campanita de notificaciones para no perderte de nuestros últimos tops!