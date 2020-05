Aunque por momentos no lo parezcan, las Superestrellas WWE son personas comunes y corrientes, que antes de establecerse como tales, apoyaban a sus luchadores favoritos y abucheaban a los que más repudiaban como cualquier otro, como hoy se los recordaremos en este repaso de cuando los luchadores conocen a sus ídolos.

La siguiente es la versión escrita del video de Cuadrilátero sobre Cuando los luchadores conocen a sus ídolos.

¿Cuál fue, por lejos, el encuentro más emotivo entre fan/luchador, y en qué reconocida Superestrella se terminaría convirtiendo la fan en cuestión? El curioso caso del adolescente sonriente que se enfrentaría al gladiador con el que se fotografió casi dos décadas después... en WrestleMania. Además, la historia de amistad de André the Giant y la pequeña Stephanie McMahon, la actual Superestrella que lucía irreconocible en 2001 y las mejores fotografías retro que hoy son auténticas piezas de interés.

Dale play para enterarte de todas estas curiosidades y muchos otros datos en nuestro último top:

Pocas Superestrellas de WWE fueron en su juventud tan apasionadas por su actual empleadora como Mercedes Kaestner-Varnado, Sasha Banks. Una confesa admiradora de Eddie Guerrero, la ex Campeona Femenil de Raw nunca pudo conocer cara a cara al “Latino Heat”, pero sí tuvo oportunidad de fotografiarse con otros nombres importantes de la industria antes de incursionar en la misma. Veámosla si no aquí con John Cena (en compañía de su primo, Snoop Dogg),

con Edge;

o también con futuras rivales: las Bella Twins y Natalya. Sobra decir que compartiría vestidor con todos los citados.

A pesar de pertenecer a épocas muy distintas y llevarse 18 años de diferencia, Chris Jericho y Ricky Steamboat sí se enfrentaron en un cuadrilátero de WWE en el 25 aniversario de WrestleMania, cuando en conjunto con “Rowdy” Roddy Piper y “Superfly” Jimmy Snuka, “The Dragon” salió del retiro sin mucho éxito para intentar ponerle fin a las faltas de respeto de Jericho hacia los veteranos.

Pero gracias a su gran performance individual en aquel encuentro, Steamboat tendría una segunda oportunidad en el PPV del mes siguiente, Backlash, en un mano a mano con Jericho, perdiendo vía Walls of Jericho. La historia toma proporciones más épicas cuando recordamos la siguiente fotografía:

En el que posiblemente sea el encuentro más emotivo y mejor registrado de los aquí

enlistados, el de una pre-adolescente AJ Lee junto a su ídola Lita inevitablemente se lleva

todos los focos. En su autobiografía “Crazy Is My Superpower”, Lee dio detalles de su

complicada infancia a raíz, principalmente, de la bipolaridad.

En la lucha libre, y en figuras como la de Lita, encontró su refugio. Cobra más sentido entonces ver su reacción, registrada también en video, al momento del encuentro. Resulta curioso cómo cambian las cosas, pues varios años después de esa firma de autógrafos, Lita comenzaría una relación amorosa con CM Punk. Hoy, por supuesto, Punk es el marido de Lee.

Si la pregunta fuera hoy, ¿quién promete cosechar más grandes éxitos en los años venideros, John Morrison o Velveteen Dream? Probablemente la respuesta sería unánime a favor del último.

Con solo 24 años, el ex Campeón Norteamericano de NXT se perfila como una pieza importante en la WWE de aquí a un tiempo. Ambos coinciden en el hecho de que se basaron en leyendas del rock: por su parte, Morrison en el cantante de The Doors, Jim Morrison, mientras que Dream, en Prince. Pero poco sabían de sus futuras coincidencias en 2011, cuando con una playera de The Nexus, el excéntrico conoció a su ídolo.

Nacido en Ghana pero criado en los Estados Unidos, Kofi Kingston, cuyo nombre real es Kofi Sarkodie-Mensah, se enamoró a temprana edad del arte de la lucha. En su juventud, el futuro Campeón WWE tendría la fortuna de encontrarse con toda una leyenda de la lucha por parejas en Ricky Morton, de The Rock n’ Roll Express. Justamente, de las estrellas más grandes en no haberse instalado nunca en la WWE.

Ser hijos del dueño facilitó a Stephanie y Shane McMahon la posibilidad de conocer a todo luchador que ellos quisieran, básicamente. La vida entre estrellas del negocio fue algo habitual para los herederos. Sin embargo, fue Stephanie la que creó un vínculo especial con uno de ellos en particular: André el Gigante, a quien llegó a describir como “su mejor amigo”.

Antes de convertirse en uno de los mejores highflyers modernos, cuando apenas daba sus primeros pasos como luchador independiente, Ricochet lucía una abundante melena que en contraste con su aspecto actual, daría la sensación de ser una persona totalmente diferente. Con el tiempo iría cambiando su look hasta decidirse por raparse definitivamente, igual que su acompañante, Triple H, con quien conquistaría grandes hazañas bajo su mandato.

Johnny Gargano conoció a Edge en 2004, como lo recordó en este tweet publicado en julio de 2018:

Hey @EdgeRatedR,

Remember on the @EandCPod when I said that the first time we met was backstage at an indy show in 2015?..

A trip to my Mom's house jogged my memory. That totally wasn't the first time we met..

This was 2004! 😳 pic.twitter.com/SmjNNJ7KuW

— Johnny Gargano (@JohnnyGargano) July 3, 2018