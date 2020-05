Aunque por momentos no lo parezcan, las Superestrellas de WWE son personas comunes y corrientes, que antes de establecerse como tales, apoyaban a sus luchadores favoritos y abucheaban a los que más repudiaban como cualquier otro, como hoy se los recordaremos en este repaso de cuando los luchadores conocen a sus ídolos (Parte 2)

La siguiente es la versión escrita del video de Cuadrilátero sobre Cuando los luchadores conocen a sus ídolos (Parte 2).

El trasfondo detrás de la fotografía de un Roman Reigns de 4 años con Hulk Hogan en las grabaciones de WWF Saturday Night's Main Event en en una velada que quedaría marcada en los libros de la lucha libre. ¿Qué tuvo de especial? Además, qué ocurrió cuando un adolescente The Rock conoció a Ric Flair por primera vez, y la divertida anécdota sobre Shawn Michaels siendo avergonzado por su madre frente a Daniel Bryan.

Dale play para enterarte de todas estas curiosidades y muchos otros datos en nuestro último top:

¡Ayúdanos a seguir entreteniéndote e informándote dándole click al banner de «SUSCRÍBETE» y dale a la campanita para no perderte de nuestros últimos tops!

► Daniel Bryan con Shawn Michaels

"De repente, de una de las puertas escucho a una mujer gritar, '¡Michael Shawn Hickenbottom! ¿Qué diablos estás haciendo?'. Era Carol, la madre de Shawn, y le dio un sermón frente a todos nosotros por ir contra las órdenes del médico. Instantáneamente dejó de ser la Superestrella Shawn Michaels y se convirtió en el hijo siendo retado por su madre".

Un pasaje de “Yes!: My Improbable Journey to the Main Event of WrestleMania”, sobre los tiempos en los que Bryan entrenó en la academia de Michaels a comienzos de los 2000. De esa misma época es ésta fotografía de ambos, cuando Bryan aún luchaba enmascarado como “The American Dragon”.

► The Rock y Ric Flair

The Rock hizo su primera aparición en un programa de WWE para Championship Wrestling en 1981 con menos de 12 años para ver luchar a su padre, Rocky Johnson, haciendo equipo con su histórico compañero Tony Atlas.

El tiempo transcurriría y el joven empezaría a probar diferentes deportes durante la adolescencia, eso sí, el amor por la profesión de la familia, tanto por parte paterna como materna, siempre estuvo, como podemos verlo en este recuerdo con quien ese momento era uno de los gladiadores más grandes de la época: “The Nature Boy” Ric Flair. Hoy, son dos de los más grandes de todos los tiempos.

► Bayley con John Cena y The Iron Sheik

Sasha Banks y Bayley son mejores amigas, no es ningún secreto. Pero la Boss n’ Hug Connection se originaría recién en territorio de WWE; no coincidieron en sus años adolescentes, a pesar de llevarse tan sólo dos de diferencia. El amor por el negocio ya lo compartían incluso desde entonces, sin embargo. Así como lo vimos anteriormente con “The Boss”, he aquí también con la abrazadora, entre leyendas:

► Zelina Vega con Jeff Hardy

Antes de acompañar a Andrade, Angel Garza y Austin Theory, repartir hurricanranas a todo aquel que se le cruzara en su camino y hacer tranquilos todas las noches; o incluso aún más atrás en el tiempo, cuando se hacía conocer como Rosita en TNA Wrestling o interpretaba a AJ Lee en la película biográfica de Paige, Zelina Vega también hacía filas para obtener los autógrafos de sus Superestrellas favoritas.

► Zack Ryder con Razor Ramon

Encuentros como el de Zack Ryder con Razor Ramon duplican en valor a otros. Éste en particular tiene algo que lo hace muy especial. En 1994, el futuro Ryder tuvo la fortuna de poder inmortalizarse junto a un grupo de amigos al lado del Campeón Intercontinental. En la imagen puede apreciarse cómo Ryder sostiene el oro con orgullo. Ninguno de los involucrados se imaginaría que 22 años después, los roles se intercambiarían:

► IIconics con Rey Mysterio, Jeff Hardy y Mickie James

No vivir en los Estados Unidos puede llegar a ser un poco frustrante para el aficionado que desea conocer a los luchadores que ve cada semana en su televisor.

Y es que si bien WWE prácticamente recorre todo el mundo, las posibilidades de interactuar personalmente con sus gladiadores en el extranjero no son muy amplias. Entenderemos, entonces, lo valioso que habrá sido para Peyton Royce y Billie Kay, dos chicas australianas, poder conocer a individuos del calibre de Rey Mysterio, Jeff Hardy o Mickie James.

► CM Punk con Stone Cold Steve Austin

Cuando traemos a colación los nombres de CM Punk y Stone Cold Steve Austin en una misma oración, lo primero que resalta son estilos opuestos de vida entre ambos personajes. Uno, obsesionado con beber cerveza, el otro, religiosamente alejado de ella.

Pero ambos también tuvieron similitudes enormes estando en actividad: su rudeza, la indiferencia ante todo y rebelarse ante el poder. Eso hizo que con los años, este encuentro fuera arrojado a la categoría de dream matches. No llegó a ocurrir, pero vaya que pudieron conocerse bien, tanto en los 90 como en los 2000:

► Roman Reigns con Hulk Hogan

No todos los días se ven fotografías como ésta. Extraño resulta que no circulara demasiado por las redes sociales, considerando el estatus que se ganaron ambos luchadores. Hulk Hogan, el fenómeno arrasante de la WWE en los 80, en sus años mozos. En brazos, el pequeño Joe Anoa’i, hijo de Sika, quien esa noche se enfrentaría al “Hulkster” en el cuadrilátero de Saturday Night’s Main Event.

Sobra decir que el pequeño Joe pasaría a la gloria como Roman Reigns casi tres décadas después. Y para hacerlo todavía más especial, sería esa misma noche que Hogan saldría a salvar a “Macho Man” Randy Savage de las garras de The Honky Tonky Man y compañía, creando el histórico equipo conocido como los Mega Powers.

Si te gustó este artículo y quieres más similares, ¡ayúdanos a seguir entreteniéndote e informándote dándole click al banner de «SUSCRÍBETE» y a la campanita para no perderte de nuestros últimos tops!