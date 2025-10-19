Aquí presentamos un resumen de la conferencia de prensa posterior al reciente evento de pago por visión AEW WrestleDream 2025.

► Luchadores AEW hablan después de WrestleDream 2025

BANDIDO Y BRODY KING (Campeones Mundiales en Parejas de AEW)

Su año 2025

Bandido:

“Estoy muy agradecido por todo. A comienzos del año sufrí una conmoción cerebral, y tanto Tony como la empresa creyeron en mí incluso en ese momento. Desde entonces he tenido grandes combates, con Místico, Takeshita, y más. Me siento bendecido como luchador y como persona. Estoy feliz con todo lo que tengo y solo quiero seguir dando lo mejor por los fans de AEW y por la gente que cree que todo es posible.”

Brody King:

“Él es demasiado humilde. Cada semana hace doble turno entre Ring of Honor y AEW, y siempre lo da todo. Es uno de los mejores luchadores del mundo ahora mismo.”

Su química como equipo

Tony Khan:

“La división en parejas está en su punto más alto. La química entre ustedes dos es lo que marca la diferencia. Vimos la relación de ustedes frente a la de Okada y Teesha, y fue evidente: ustedes pelean el uno por el otro. Esa unión es lo que los hace campeones.”

Bandido:

“Gracias Tony, gracias a todos los fans que creen en este sueño. AEW, ¡aquí estamos! ¡Somos Brodido! Todo es posible.”

KRIS STATLANDER (Campeona Mundial Femenil AEW)

Victoria ante Toni Storm

“No siento alivio, porque mi celebración fue interrumpida por Mercedes. No tuve tiempo de disfrutar el momento, ahora tengo que ocuparme de otro asunto.”

El reto de Mercedes Moné

“Gracias por recordarme que he perdido dos veces con ella. ¿Quisiera que sea título contra título? Tal vez. ¿Me gustaría ser el evento principal? Claro, pero no todo se trata de estar en el cierre del show. Sea al inicio o al final, lo importante es demostrar que soy mejor. Ella nunca tocó este campeonato, y ahora es mi momento de vencerla.”

Su reinvención

“Mi receta para la reinvención es aceptar que sigues evolucionando. He pasado por muchas etapas, y todas forman parte de quién soy. Cada persona tiene su proceso; algunos se descubren rápido, otros en televisión en vivo semana a semana.”

Posibles retadoras

“Cualquiera puede ser. Pero siento que Marina Shafir o incluso alguien de los Death Riders podría querer una oportunidad. Si quieren retarme, los pondré en su lugar. Estoy abierta a cualquier desafío, siempre que demuestren que lo merecen.”

KYLE FLETCHER (Campeón TNT)

Su rivalidad con Mark Briscoe

“El marcador dice 3 a 2, así que sí, está detrás de mí por ahora. Pero esto es lucha libre, todo cambia rápido. Si vuelve a ganar impulso, estaré listo para otro reto.”

Tony Khan:

“Fue un gran combate, aunque con circunstancias algo cuestionables. Pero Kyle ha tenido un año increíble.”

Aspirar al campeonato mundial

“Ahora mi foco es ser el mejor campeón TNT de la historia, pero claro que quiero ser campeón mundial algún día. No puedes ser el mejor sin ganar títulos mundiales. No es cuestión de si pasará, sino de cuándo.”

Will Ospreay

“No. No he hablado con él. No me importa.”

Su próximo rival

“Cualquiera que se atreva. Estaré en Dynamite, y si alguien quiere aparecer, que lo haga. El resultado será el mismo.”

TONY KHAN (Presidente de AEW)

El público de St. Louis

“St. Louis es una de las grandes mecas de la lucha libre. Tener aquí a la esposa de Lou Thesz fue un honor. Ella quedó impresionada con el show. Este público se ganó otro pay-per-view.”

Llevar eventos a Champaign, Illinois

“He hecho dos shows de Dynamite ahí, pero nunca un pay-per-view. Cuando crezca el mercado, podría considerarlo. Sería lindo ver una función con entradas agotadas en mi ciudad natal.”

El regreso de Sting

“Sting sigue siendo parte de la familia AEW. Aunque no lo habíamos visto desde Revolution, siempre estuvo cerca. Su vínculo con Darby Allin es real, no es solo parte del show. Si Darby necesita ayuda, Sting siempre aparecerá.”

Problemas técnicos con Amazon Prime

“Fue un fallo interno de Amazon, fuera de nuestro control. Todas las demás transmisiones funcionaron bien. Es frustrante porque el show fue perfecto, pero la repetición estará disponible sin problemas.”

La ausencia de Bryan Danielson como comentarista

“Tenía un compromiso familiar, y además, por el tipo de combate principal, era mejor que no estuviera en la mesa. Hubiera sido difícil para él quedarse quieto si veía a Darby en peligro.”

Konosuke Takeshita como Campeón Mundial de Peso Completo IWGP

“Es un orgullo enorme. Aunque representa también a DDT y New Japan, Takeshita es un luchador de AEW. Ganar ese título es un logro tremendo para él y fortalece la relación entre las empresas.”