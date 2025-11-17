Luchadora TNA y ex-WWE Indi Hartwell se va a casar

Suele ser habitual que no se conozcan demasiados detalles acerca de la vida privada de los luchadores y luchadoras hasta que llegan grandes noticias como la futura maternidad de Rusev y CJ Perry o la reciente de Torrie Wilson. O el próximo casamiento de Indi Hartwell.

► Indi Hartwell se va a casar

En realidad, la actual TNA Knockout y ex-WWE nunca la ha ocultado sino que la muestra abiertamente en redes sociales y en su publicación más nueva anuncia que se ha comprometido para casarse con su enamorada. ¡Felicidades a la pareja!

Acerca de Lissette, la pareja de Indi Hartwell, no se sabe demasiado más allá de lo que se puede ver en sus perfiles de Instagram y otras plataformas. No es luchadora ni tiene ninguna relación con la lucha libre profesional. Tampoco se conoce cuánto tiempo llevan saliendo pero se estima que ya hace algunos años que están juntas.

En cuanto a la carrera luchística de Hartwell, durante el reciente evento TNA Turning Point consiguió derrotar a Dani Luna en un combate sin descalificación y quizá eso la lleve a una próxima oportunidad por el Campeonato Mundial TNA Knockouts que ostenta la Superestrella NXT Kelani Jordan.