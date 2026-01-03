Luchadora de NXT estará en primer SmackDown del 2026

El primer episodio de SmackDown de este año nuevo tendrá como evento más destacado el combate entre Damian Priest y Aleister Black, quienes tendrán una lucha de ambulancia; sin embargo, hay otros segmentos y combates confirmados:

LUCHA EN AMBULANCIA: Damian Priest vs. Aleister Black

Damian Priest vs. Aleister Black CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Chelsea Green (c) vs. Giulia

Chelsea Green (c) vs. Giulia Iyo Sky, Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Asuka, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend

Drew McIntyre revelará la estipulación para su lucha contra Cody Rhodes

► Jordynne Grace aparecerá en WWE SmackDown

Aunque estaba previsto que Jade Cargill luchara contra Michin, la lesión de esta última alteró los planes y ahora PWInsider Elite informó que Jordynne Grace se encuentra tras bastidores en Buffalo, Nueva York, y tiene previsto aparecer en un segmento con Jade Cargill para el episodio de WWE SmackDown de este 2 de enero. Se espera que las imágenes se transmitan durante la transmisión de esta noche, cuando el programa comience su nuevo formato de tres horas.

«Jordynne Grace está tras bastidores en el SmackDown de esta noche que se llevará a cabo en Buffalo, New York. Se dice que Grace aparecerá en el programa y estuvo involucrada en un segmento pregrabado con Jade Cargill y Charlotte Flair más temprano.

Jordynne Grace forma parte actualmente del elenco de NXT, y esta aparición sería su primera participación en SmackDown desde que firmó con la WWE. Si bien no está programada para luchar, su presencia representa un avance importante de cara a una posible llegada definitiva al elenco principal, algo que ya se venía rumorando desde el año pasado.