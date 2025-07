¿Luchador serio? Kenny Omega dice: “No gracias”

Cuando parece estar más cerca del final de su carrera que del comienzo y camino a luchar en All In: Texas contra Kazuchika Okada por el Campeonato Unificado (él expondrá el Campeonato Internacional mientras que su oponente hará lo propio con el Campeonato Continental), Kenny Omega asegura que quiere mostrar mucho más en AEW.

Atendamos a las palabras del «Best Bout Machine» en Wrestling Observer Radio:

“Si algo está funcionando y puede convertirse en un producto valioso, no hay razón para oponerse. También pienso que la idea de que ‘tus grandes estrellas deben ser luchadores individuales y deben tener combates uno contra uno’… eso lo he escuchado durante toda mi carrera. ‘Si vamos a tener a Kenny, más vale que sea una lucha individual, sin trucos ni interferencias’.

“Solo quieren que sea algo serio y duro. Lo siento, pero siento que tengo más que ofrecer que solo eso, y quiero demostrarlo. Quiero poder tener grandes combates en pareja, grandes luchas de triple amenaza o de cuatro luchadores. Quiero poder brillar en una batalla campal o hacer reír al público si hace falta, si es el momento adecuado para ello.

“Y creo que Will y Swerve también quieren demostrar eso. Quieren probar que pueden ser luchadores profesionales completos, versátiles. Si tener una gran etapa como pareja es una manera de hacerlo, de demostrarlo, y además hay dinero en ello y la audiencia crece gracias a eso, no hay razón para no hacerlo.”