Luchador misterioso formará parte de triple amenaza en NXT el próximo miércoles

Tras la vacancia del Campeonato Norteamericano NXT por parte de Keith Lee, con la finalidad de otorgar oportunidades a las demás Superestrellas de la marca amarilla de la misma manera que él las tuvo, William Regal programó una serie de triples amenazas, cuyos ganadores participarán en la lucha de escaleras en NXT TakeOver: XXX el 22 de agosto próximo.

A la fecha, se han desarrollado dos encuentros, y ambos con resultados sorpresivos: Hace dos semanas, Bronson Reed derrotó a Johnny Gargano y Roderick Strong en el primero de los encuentros, mientras que hace una semana, Dexter Lumis consiguió un hueco en la lucha de escaleras tras imponerse a Finn Bálor y Timothy Thatcher.

Sin embargo, Lumis no salió ileso del choque, ya que NXT lo incluyó en la lista de lesionados, debido a las continuos ataques de Thatcher, causándole un importante daño en uno de sus talones. Y ahora, es posible que Lumis quede fuera de TakeOver: XXX.

Esta noche se llevará a cabo un nuevo encuentro de triple amenaza, cuando Oney Lorcan se enfrente contra Damian Priest y el debutante Ridge Holland, de NXT UK, por el tercer boleto a NXT TakeOver: XXX. No obstante, WWE ya anunció a dos de sus participantes para el cuarto encuentro que se llevará a cabo la semana próxima en el programa de los miércoles por la noche.

Kushida y Cameron Grimes lucharán contra un oponente misterioso en la próxima semana en NXT. Así fue anunciado este miércoles en WWE The Bump.

BREAKING NEWS: The Triple Threat Qualifying Match on #WWENXT week will be @KUSHIDA_0904 vs. @CGrimesWWE vs. An Opponent Yet To Be Named!#WWETheBump pic.twitter.com/8ZLoWizes2

— WWE’s The Bump (@WWETheBump) August 5, 2020