Luchador de WWE NXT competirá en TNA Emergence 2024

Pocos recuerdan que Riley Osborne compitió en NXT UK allá por 2018. Desde entonces lleva el inglés ligado a WWE, aunque realmente su salto a la fama se diera este año, con su inclusión en Chase U. Y quién le diría ahora que antes de tener una oportunidad titular bajo los focos de WWE, tendrá una bajo los focos de TNA.

Anoche, Osborne hizo allí su debut, y en su primer combate logró clasificarse para el Ultimate X de Emergence, tras vencer a Chris Bey y John Skyler bajo Triple Amenaza, entre cánticos de «Chase U» por parte de la fanaticada. Osborne, junto con Jason Hotch (clasificado también ayer), Mike Bailey, Zachary Wentz y dos luchadores por determinar conformará dicho encuentro donde estará en juego el Campeonato de la División X que porta «Speedball».

Además, se anunciaron dos nuevos combates para Emergence, ambos en forma de revancha.

Como ya comentamos, el Nic Nemeth vs. Josh Alexander por el Campeonato Mundial TNA que estelarizó iMPACT! acabó sin resultado, pues «The Most Wanted» y «The Walking Machine» agotaron los 30 minutos reglamentarios. Así, TNA ha decretado segunda parte, esta vez en forma de Iron Man de 60 minutos, en pos de que haya un ganador.

Mientras, Masha Slamovich y Alisha Edwards, ahora con el apoyo de Ash By Elegance, se medirán a Spitfire (Dani Luna y Jody Threat) y Jordynne Grace, en unas hostialidades cruzadas que veremos si desembocan en respectivos choques titulares.

Desde el Old Forester’s Paristown Hall de Louisville (Kentucky, EEUU), TNA presentará el próximo 30 de agosto nueva entrega de Emergence. He aquí su menú luchístico actualizado.

.@WWENXT's @Turbo_JoshTerry is gonna be in Ultimate X at #TNAEmergence!



Watch #TNAiMPACT on TNA+ NOW: https://t.co/L5uM9XD4Jq pic.twitter.com/MIP5Sp23OF