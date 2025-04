La lucha de WrestleMania 41 que es horrible para Kevin Nash

El miembro del Salón de la Fama de WWE Kevin Nash considera horrible una lucha programada para WrestleMania 41 y que Adam Pearce debería ser despedido.

¿A qué hacen referencia estas duras palabras del veterano? A IYO SKY vs. Rhea Ripley vs. Bianca Belair por el Campeonato Mundial Femenil en el gran evento:

«Una maldita mi*rda en mi opinión. No quiero ver a SKY y Bianca. Quiero ver a Bianca y Rhea. Quiero ver a Rhea y no me importa quién… ella es una maldita estrella, amigo.

Primero que todo, despediría al Gerente General por poner a Bianca como árbitro y no hacer que el combate fuera sin descalificación. Esa es una estipulación ahí mismo. Bianca no quiere luchar contra Rhea, claro que se va a meter. Quiero decir, poner a tu babyface en esa situación, no creo que sea algo bueno».