Lucha titular apunta a darse en AEW All In: Texas

Tienen ante sí los Death Riders un importante trance el próximo fin de semana, pues Jon Moxley defenderá el Campeonato Mundial AEW contra «Hangman» Page como lucha estelar de All In: Texas. Y cuando hablo de los Death Riders no me refiero únicamente a Moxley, según cierto segmento emitido ayer durante Collision.

Al concluir el más reciente episodio de Dynamite, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta lanzaron un reto a The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) para demostrar su heroicidad, luego de que decidieran posicionarse del lado de «Hangman» Page: poner sobre la mesa el Campeonato Mundial de Tríos AEW en All In: Texas.

Por ahora, no hay respuesta oficial de The Opps, y asimismo, desconocemos quién ejercería de tercer retador junto con Castagnoli y Yuta. La lógica invita a pensar en PAC, si bien el inglés lleva desde abril sin competir por una supuesta lesión, de la que no hemos conocido recientes actualizaciones. En cualquier caso, parece que otra lucha titular tendrá cabida en All In: Texas.

► Cartel de AEW All In: Texas

Les recuerdo el menú que presentará AEW All In: Texas el 12 de julio desde el Globe Life Field de Arlington (Texas, EEUU).

After everything that unfolded last Wednesday on #AEWDynamite, the Death Riders regrouped behind closed doors, but not before @ClaudioCSRO issued a challenge to The Opps!



Watch #AEWCollision 100 on TNT & MAX pic.twitter.com/nkeFtB8QSe — All Elite Wrestling (@AEW) July 6, 2025