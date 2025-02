Lucha titular amplía el cartel de AEW Grand Slam Australia

Con toda la enorme competencia existente en el panorama de AEW, donde numerosas y talentosas gladiadoras pugnan por un limitado hueco semanal, Harley Cameron ha conseguido sobresalir naturalmente. Y ya sabemos que será parte de Grand Slam Australia, la cita televisiva más internacional de la historia de la empresa.

Semanas atrás, Cameron decidió acercarse a Mercedes Moné y ganarse su atención guitarra en mano, pero la «CEO» no quiso tomarla en serio. Sin embargo, anoche Cameron acabó por ganarse el temor de Moné, luego de que esta interrumpiera uno de sus recitales y la australiana respondiese con violencia. Así, Moné accedió entonces a poner sobre la mesa el Campeonato TBS en el evento del próximo sábado.

Para Cameron supondrá la primera tentativa titular de su carrera como «All Elite», mientras Moné protagonizará su decimocuarta defensa de una correa que porta desde el pasado mayo.

Además de este Moné vs. Cameron, ayer se anunció que The Learning Tree verán acción, sin rivales definidos, durante AEW Grand Slam Australia, velada a celebrarse dentro de seis días desde el Brisbane Entertainment Centre de la ciudad homónima. Seguidamente, su cartel actualizado.

