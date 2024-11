Lucha titular a cuatro bandas anunciada para AEW Full Gear 2024

Como suele decirse, lo más complicado no es llegar, sino mantenerse en la cima. Aunque para Private Party, después de cinco años tras el Campeonato Mundial de Parejas AEW, con toda la sangre, el sudor y las lágrimas derramadas hasta finalmente lograr su sueño el pasado miércoles, tal vez mantenerse como monarcas no luzca tan complicado.

Eso sí, su primera defensa se antoja, sobre el papel, todo un desafío, según se anunció anoche durante Collision.

Dentro de veinte días, Zay y Quen tendrán que competir en Full Gear 2024 bajo cuadrangular de duplas. Y todavía desconocen quiénes serán los retadores, a concretarse mediante tres próximos choques: Top Flight vs. The Outrunners (Collision del 9 de noviembre), FTR vs. The House Of Black (Dynamite del 13 de noviembre) y La Facción Ingobernable vs. The Acclaimed (Collision del 16 de noviembre). Los ganadores de cada uno acabarán de definir dicho combate a cuatro bandas.

Todavía no oficial, parece que Full Gear también albergará una defensa del Campeonato TBS entre Mercedes Moné y Kris Statlander, pues la segunda lanzó reto ayer a la primera durante Collision.

He aquí el menú provisional de AEW Full Gear 2024, PPV previsto para el 23 de noviembre desde el Prudential Center de Newark (New Jersey, EEUU).

