Lucha por el Campeonato TNT concretada para AEW Full Gear 2024

Representan la juventud y por ende el futuro de AEW, pero Jack Perry y Daniel Garcia no están de ninguna manera en el mismo bando, desde que The Elite se mostraran ajenos a las acciones de los Death Riders de Jon Moxley.

García confrontó por ello a los vicepresidentes ejecutivos, y como resultado, se topó con Perry. Así que, de paso, ¿por qué no desafiarlo por el Campeonato TNT? Y ayer, durante Collision, tras retener su correa ante Action Andretti, Perry recogió definitivamente el guante, para considerar que Garcia no estaba preparado. Ya vía redes sociales, Tony Khan hizo oficial la lucha como parte de Full Gear 2024.

Duelo inédito, supone el tercero de carácter titular en el cartel de dicho PPV. Octava defensa de Perry, Garcia protagonizará su tercera tentativa por un oro que se le resiste; no obstante, todavía no ha ganado un solo campeonato de AEW.

En menos de dos semanas, el próximo 23 de noviembre, tendrá lugar AEW Full Gear 2024, desde el Prudential Center de Newark (New Jersey, EEUU). He aquí el menú actualizado del evento.

[SHOW PRINCIPAL]

[ZERO HOUR]

Saturday 11/23

Newark, NJ#AEWFullGear ppv



TNT Title Match@boy_myth_legend vs @GarciaWrestling



Saturday November 23 in Newark NJ at AEW Full Gear, after weeks of confrontations, TNT Champion Jack Perry will defend the title vs Daniel Garcia live on ppv!



Don’t miss Full Gear! pic.twitter.com/1rUzn85mWE