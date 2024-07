Lucha por el Campeonato Puro ROH añadida a Death Before Dishonor

Como tantos otros fichajes hechos por AEW en los últimos tres años, Lee Moriarty tuvo unos inicios prometedores allí, pero pronto fue relegado a actor de reparto más y quedó «perdido en la baraja» de cartas que representan los talentos de la casa Élite. Ahora, podría tener una segunda oportunidad.

Moriarty consiguió agotar el límite de tiempo de 10 minutos de su combate «proving ground» contra Wheeler Yuta el pasado día 4, ganándose una oportunidad titular por el Campeonato Puro ROH que porta el miembro del Blackpool Combat Club. Y como era previsible, esta la cobrará en Death Before Dishonor dentro de dos días.

Yuta y Moriarty se conocen bien desde que competían en la escena «indie», y ya bajo los focos de AEW se han visto las caras varias veces, individual y colectivamente, siempre con victoria para el primero. Mañana, en ROH on HonorClub, volverán a enfrentarse (grabado el pasado día 20), bajo choque de duplas, acompañados de Claudio Castagnoli y Anthony Ogogo.

Más de tres meses después de Supercard of Honor, ROH regresa en forma de gran cita con Death Before Dishonor, a celebrarse desde el Esports Stadium de Arlington (Texas, EEUU). He aquí su menú luchístico.

