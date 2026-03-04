Lucha pactada para WrestleMania 42 podría cambiar

Elimination Chamber 2026 culminó con un encuentro lleno de intensidad, en especial la lucha de la cámara varonil, en donde Randy Orton se impuso ante Cody Rhodes, Logan Paul, Je’Von Evans, Trick Williams y LA Knight, pero no lo hizo sin mediar una interferencia de Drew McIntyre cuando quedaban The Viper y The American Nightmare como los últimos sobrevivientes en el ring. En teoría, veremos a Drew McIntyre defender su título contra «The Viper»; no obstante esta situación podría cambiar este viernes, ya que Nick Aldis programó una defensa titular para el escocés contra «The American Nightmare».

► Cody Rhodes tomaría el lugar de Drew McIntyre

El panorama de WrestleMania 42 está tomando forma, aunque es posible que Drew McIntyre no sea el campeón, ya que este viernes tendrá un combate contra Cody Rhodes y pondrá el Campoenato WWE en juego. Como es conocido, el ganador defenderá su título contra Randy Orton en el gran evento, y según un informe reciente de PWInsider.com, existe la expectativa interna de que se produzca un cambio de título en SmackDown.

«Una fuente de la WWE señaló que, si bien los planes siempre pueden cambiar, la dirección actual no se debe a la insatisfacción con el rendimiento de McIntyre. En cambio, el enfoque está firmemente en lograr un enfrentamiento entre Cody Rhodes y Randy Orton en WrestleMania este año.

Se dice que la victoria de Orton en Elimination Chamber fue el primer paso de esa estrategia: crear una sorpresa de camino a WrestleMania y desviar el evento principal de un rumbo más predecible. Si esa dirección se mantiene, esto sugiere fuertemente que Cody Rhodes podría recuperar el Campeonato Indiscutible de la WWE este viernes.»

En cuanto a McIntyre, su rol en WrestleMania aún no está claro, y el medio aclara que podría estar involucrado en una lucha de triple amenaza, o bien pueda tener un mano a mano con Jacob Fatu. Además, también se ha planteado un escenario en el que se enfrente ante el Gerente General de SmackDown, Nick Aldis, aunque es bastante improbable, puesto que este último no ha luchado desde su llegada a la WWE.