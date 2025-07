Lucha libre y football juntos con WWE y Big 12

La Big 12 es una de las conferencias más importantes del football americano universitario en Estados Unidos. Reúne a varias universidades que compiten entre sí cada temporada. Es parte de la élite del deporte universitario junto con conferencias como la SEC, Big Ten y ACC. Y ahora tiene una nueva asociación con la WWE, la empresa más grande de la lucha libre profesional. A continuación, leemos el comunicado oficial.

WWE and the @Big12Conference today announced an expansion to their multi-faceted partnership that will see #SmackDown broadcast from Big 12 markets on the eve of four conference football games throughout the 2025 season.https://t.co/aOxVYdRQkB

— WWE (@WWE) July 9, 2025