Lucha libre y alcohol: «John Cena me llevó a la cama»

A priori no tienen relación pero la lucha libre y el alcohol son inseparables. Que nos perdone CM Punk. Pero no hablamos de él sino de otros, ¡como John Cena! En un reciente video, JBL nombra a cinco luchadores-bebedores.

► Top 5 luchadores-bebedores según JBL

#5 – Barry Windham

“La gente no se da cuenta de lo genial que es Barry Windham como ser humano. Es como Cool Hand Luke. Digo lo mismo del Undertaker, y lo digo en serio: simplemente son tipos geniales. Todo en Windham es increíble. Tal vez ese viejo Blackjack pensó que podía dejarlo con los hermanos Brisco en Florida para que se abriera camino en el negocio, y quizás eso fue lo que lo convirtió en el Barry Windham legendario que todos conocemos. Barry podía conducir como Harley. Conducía a 160 kilómetros por hora dondequiera que íbamos. Barry podía beber una cantidad insana de cerveza como nunca he visto en mi vida, y no iba al baño. Se sentaba en un bar deportivo, se bebía veinte cervezas, y no iba al baño. Quizá estaba orinando en una maceta en la esquina, no lo sé. Era increíble. Le decíamos: ‘Barry, no has ido al baño.’ Y él respondía: ‘Estoy bien, chico, estoy bien.’ Y no se emborrachaba. Los tipos de los que hablo aquí no son borrachos, son hombres que podían beber cantidades legendarias de cerveza y seguir funcionando como si nada. Barry era uno de esos. He estado en los deportes profesionales en los años 80, en la lucha libre durante todas las épocas doradas del alcohol y las drogas, y Barry Windham está en una clase propia.”

#4 – John Cena

“Te contaré cómo empezó todo. Estábamos jugando al golf, creo que en Colorado, tal vez en el Broadmoor. A veces teníamos los lunes libres porque hacíamos shows divididos: trabajábamos viernes, sábado y domingo, descansábamos el lunes y grabábamos SmackDown el martes. Así que los lunes hacíamos cosas divertidas: golf, laser tag, lo que fuera… pero siempre con alcohol, porque éramos jóvenes y queríamos divertirnos. John podía golpear la bola a una milla de distancia. Es casi de nivel olímpico en fuerza. Es un atleta fuera de serie. Hicimos un concurso de quién golpeaba más lejos y, por una de las pocas veces, no le dio bien, perdió, y como castigo tenía que tomarse una cerveza. Luego otra, luego otra. Apostábamos en los putts: si perdías, a beber. En un momento me dice algo raro, y yo pensé: ‘Qué extraño’. Después me enteré de que ¡nunca había bebido antes! Nunca le habría dicho que lo hiciera, pero por respeto no dijo que no. Lo mismo pasó años después con el Undertaker: lo invitó a beber whisky para “iniciarlo” en el negocio. John nunca había probado el whisky. Y unos años después, John era el que nos ponía a todos en la cama. Una vez me dijo: ‘Gracias, tengo mi autobús aquí, hay buenos filetes, y tengo un poco de moonshine.’ Y yo pensaba: ‘¿Un actor de Hollywood con moonshine?’ Nos llevó en el autobús, y entre ciudades, bebimos todo eso. No recuerdo cómo bajé del autobús; Cena fue quien me llevó al hotel y me metió en la cama. Hoy en día tiene una tolerancia al alcohol al nivel de André el Gigante. Es el tipo que cuida de todos: se queda hasta el final, bebe sin emborracharse, y al día siguiente es el primero en el gimnasio. John Cena tiene un nivel de resistencia legendario.”

#3 – Bruce Prichard (Brother Love)

“Ese tipo tiene una tolerancia increíble. Una vez en una cirugía no podían calcular cuánto anestésico ponerle, así que prácticamente ‘pateó’ la anestesia. Puede beber una cantidad masiva de alcohol. Una vez, en Texas, un tipo local lo retó a un concurso de cervezas, y Brother Love lo dejó bajo la mesa. Casi los terminan a tiros. Bruce puede beber muchísimo, pero además es el borracho más amable del mundo. Puede acompañarte toda la noche, beber lo que quieras, y sigue siendo amistoso, divertido, nunca se enfada. Una vez me puso en la cama en St. Louis, aunque no sé cómo, porque le había pegado un puñetazo. A veces, cuando estás borracho, pasa eso. Él y Gerald Brisco tuvieron épocas legendarias. Scott Armstrong me contó que su primera noche en el negocio vio a Bruce en el lobby del hotel bebiendo y riendo. Entra Brisco, Bruce empieza a hacerle cánticos nativos de broma, Brisco corre, le hace un crossbody, y los dos acaban tirando el sofá por todo el vestíbulo. A las 2 de la mañana, escucho ruido fuera de mi habitación. Abro la puerta y los veo con cascos de lucha amateur. Les pregunto qué hacen. Dicen: ‘Estamos buscando a Kurt Angle’. Les dije: ‘Chicos, es la peor idea que habéis tenido’. Lo encontraron… y fue una muy mala noche para ellos.”

#2 (Empate) – The Undertaker y The Godfather

“La gente siempre habla de mí y de Ron (Faarooq) bebiendo, y sí, teníamos esa fama. Pero cuando hablas de tipos que pueden beber a cualquiera bajo la mesa sin emborracharse, esos son el Undertaker y el Godfather. No hablo de borrachos caídos; hablo de hombres que manejan el alcohol como si nada. En los aviones, se bebían botellas enteras de Jack Daniels, una tras otra. Su tolerancia era prehistórica, al nivel de los dinosaurios. Si alguien merece el título de la verdadera APA, son ellos. Son dos de los mejores tipos del mundo… y pueden beber como nadie.”

#1 – Dick Murdoch

“Cualquiera que conociera a Dick Murdoch te dirá que ese hombre bebía más cerveza que cualquier ser humano vivo. Tenía un acuerdo con Coors Light: ¡le pagaban por beber su cerveza! Iba a los bares en Texas y se ponía a beber con los locales. Bebía camino al show, en el show, después del show y por la mañana. Nunca vi a nadie beber tanto. Cuando él conducía, me hacía pasarle las cervezas, y si no se las daba con la boca de la lata apuntando hacia él, la tiraba por la ventana. Era un loco, pero divertidísimo. No sé si alguna vez lo vi sobrio. Era gracioso sobrio (o menos borracho) y aún más gracioso borracho. Por eso lo puse en el número uno: en mi lista de los mejores bebedores de la historia (sin contar a André el Gigante, que está por encima de todos), Dick Murdoch es el siguiente en la jerarquía.”

Menciones honoríficas

“Entre las menciones especiales están Stone Cold Steve Austin, Sandman y The Crusher. The Crusher fue el primer tipo en beber cerveza en televisión. Era de Minnesota, donde a la gente le encanta beber, sobre todo porque hace frío. Era un gran héroe allí, y se tomaba una cerveza a mitad de sus promos. Treinta años antes que Stone Cold o Sandman, The Crusher ya lo hacía. Era simplemente un tipo divertido que bebía cerveza y la gente lo adoraba.”