¿La lucha libre mexicana está preparada para la nueva normalidad?

La situación de contingencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19 ha afectado a la mayoría de las personas. En el caso de la lucha libre mexicana, ésta ha sufrido una pausa como nunca en su historia, a pesar de las funciones a puerta cerrada (y a cielo abierto).

Muchos se han tenido que resguardar en casa, a pesar de que en un principio no creían en esta enfermedad (y hay muchos que inexplicablemente siguen sin creer). Los múltiples casos son cada vez más cercanos, y le han pegado al gremio de los luchadores como a ningún otro en el ámbito deportivo.

Esto ha provocado que ya estén tomando más en serio la pandemia. Vemos que cada vez más luchadores siguen las instrucciones que día a día repite el doctor Hugo López-Gatell para evitar contraer este coronavirus, para el cual aún no se tiene una cura.

De acuerdo a las cifras del Gobierno de México, hay 150,264 casos confirmados y 17,580 defunciones. Es muchísimo, pero dadas las características de la enfermedad, estaríamos peor si no hubiéramos tomado medidas. Y esas medidas deben continuar en la medida de lo posible, pues sólo así podremos regresar a la normalidad.

Viendo estas cifras, queda la pregunta:

► ¿La lucha libre mexicana está preparada para regresar?

Cuando sea permitido, cada empresa, cada promotor, deberá que tomar medidas sanitarias que tendrán que ser de uso común: En la entrada, empleados revisarán a cada persona con termómetros digitales, dándoles gel antibacterial y repartiendo cubrebocas a quien no los traiga. Saldrá caro, pero más caro sería negarles la venta del boleto por no traer cubrebocas. Eso será un gasto extra que tal vez los pequeños promotores no puedan costear, y menos ahora que no han tenido ingresos.

Además están las medidas de sanidad dentro de los inmuebles, pues es importante desinfectar el lugar, separar asientos para marcar la sana distancia entre asistentes, cuadruplicar la higiene en los baños y muchas cosas más. En los vestidores hay un problema, pues la mayoría de los lugares donde se organizan eventos independientes carecen de regaderas y hasta de baños con agua corriente, y esas serán demandas primordiales de las autoridades.

Porque dichas autoridades deberán estar atentas. A nivel municipal, Protección Civil y Salubridad tendrán que realizar inspección en los inmuebles para poder dar la autorización. Y no es un juego. Ya vimos como la Comisión de Box y Lucha Libre del Estado de México canceló la licencia de promotor a Marco Antonio Moreno por organizar un evento a puerta cerrada.

La lucha libre ya sufrió un fuerte impacto y sufrirá otro a lo largo de los próximos meses, pues no es sólo el reabrir: Será una tarea titánica que los aficionados sientan la confianza plena para acudir a los eventos, pues esta pandemia ha sido mucho más grande, extensa y desgastante que la que vivimos en 2009 con la gripe A H1N1.

De los tres grandes centros luchísticos del mundo, Japón, Estados Unidos y México, quizá sea México el que más dañado salga de esta pandemia.