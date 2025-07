La lucha libre y el cine siempre han estado conectados –John Cena acaba de estrenar Jefes de Estado en Amazon Prime Video– y hoy atendemos a las películas de miedo. Hemos de hacer un apunte: el listado que encontramos a continuación contiene las que probablemente son las obras más populares hechas por luchadores dentro de este género. Entendemos que muchos de nuestros lectores las conocerán pero es una buena manera de empezar con un primer capítulo y más adelante adentrarnos más en los cuadriláteros y los sets de filmación con propuestas más sorprendentes.

Chris Jericho y Terrifier

Terrifier es todo un fenómeno inesperado dentro del cine de terror de los últimos años. Por así decirlo, la película más pequeña alcanzó la fama más grande. Pero Chris Jericho no tomó parte en la brutal sensación que fue la primera entrega de la saga. De hecho, casi tampoco de la segunda ya que únicamente aparece en los títulos de crédito. No obstante, gracias a esa breve aparición se ganó un hueco en la tercera y se convirtió en uno de los pocos personajes que aparece en dos películas.

«Se te va a quedar la boca abierta, igual que a mi personaje Burke. Si lo sabes, lo sabes. Esta película es una locura en el mejor sentido de la palabra. Estoy muy orgulloso de formar parte de esta franquicia«, presumía Jericho en Dread Central.

No fue el debut de Jericho en el terror ya que antes había hecho (sin tanto éxito) Albino Farm (2009) o, aunque esta franquicia tiene su propia categoría, Sharknado 3 (2015). Además, tiene en preproducción Self Storage.

Batista y Llaman a la puerta

Batista, o Dave Bautista (¿cómo es más famoso hoy en día «The Animal»? tampoco hizo su primera aparición en el género con Llaman a la puerta. Ya había estrenado Riddick: El amo de la oscuridad (2013), que tiene toques de terror, L.A. Slasher (2015) y El ejército de los muertos (2021). Además, estrenará la serie animada Army of the Dead: Lost Vegas.

En Knock at the Cabin (2023), el miembro del Salón de la Fama de la WWE comparte elenco con actores reconocidos como Rupert Grint (Harry Potter) o Jonathan Groff (Mindhunter) y actúa a las órdenes del icónico cineasta M. Night Shyamalan (El sexto sentido). Interpreta además uno de los personajes principales de la historia.

El director y guionista de la cinta le contaba en su momento a Movieweb que quedó sorprendido por la actuación de Bautista en Blade Runner 2049 y fue entonces cuando lo conoció y posteriormente contrató:

«Me pareció una persona muy inusual por ser quien es y por su gran tamaño. En ese momento no sabía quién era, y se me quedó grabado. Así que cuando llegó el guion, pensé: Parece que hay alguien capaz de interpretar a este ser humano gigante y lograr esa quietud (no estás haciendo nada y lo estás haciendo todo, explicaba Shyamalan). Así que le pregunté a Dave».

Kane y See No Evil

See No Evil (2006) es la primera película de terror con un luchador que un servidor vio. Nuevamente tenemos al WWE Hall of Famer, en este caso Kane, quien también es el alcalde Glenn Jacobs del condado de Knoxville en Tennessee (Estados Unidos), y entramos en WWE Films, la productora cinematográfica de la empresa más grande del pro wrestling.

«The Big Red Machine» es el absoluto antagonista de este slasher en el que grupo de jóvenes de un correcional son enviados a un hotel para trabajar en su restauración durante el fin de semana. Lo que no sospechan es que allí vive un asesino en serie que hará de su estancia un infierno… Fue el debut en el género y en el cine de Kane.

Tiempo después haría la secuela, See No Evil 2 (2014). No ha tenido una gran carrera como actor pero hizo también la animada Scooby-Doo! Misterio en la lucha libre (2014) y Countdown (2016).

«Sí, el mayor desafío es el apurarse para luego esperar, y también la repetición. A veces puede volverse monótono, porque estás haciendo la misma escena una y otra vez, y en cuanto a la actuación, creo que uno de los desafíos de actuar —especialmente cuando haces películas en lugar de presentaciones en vivo— es mantener la energía durante las distintas tomas de la misma escena», contaba el entonces aún luchador a IGN.

CM Punk y The Girl on the Third Floor

Podría decirse que CM Punk tiene el terror como su género favorito en su carrera como actor. Antes de la película que nos ocupa, cuyo título en español es Maldición en el tercer piso (2019), hizo Rabid (2019), y posteriormente Jakob’s Wife (2021). También está preparando Night Patrol, que tiene toques de miedo.

El «Best in the World» es también el villano de la trama interpretando a Don Koch, un hombre que intenta renovar una casa en ruinas para una nueva familia cuando se descubre que la propia casa tiene sus propios planes. Durante una entrevista para promover la cinta, Punk le dijo lo siguiente a Inverse:

«Creo que las películas de terror pueden ayudar a la gente. Son el único género que aborda los problemas sociales de frente. Fíjense en La noche de los muertos vivientes. Esa película se estrenó en los 60 y todavía se puede ver hoy. Tiene mucho eco».

Roddy Piper y Sobreviven

De todos los luchadores mencionados, «Rowdy» Roddy Piper es sin duda el que más películas hizo. They Live (1988), como se titula en inglés, no fue la primera pero sí la que le dio su primer papel principal y la que todo el mundo más conoce de la leyenda de los encordados. Piper actúa junto a Keith David, entre otros, y bajo el guion y dirección del legendario John Carpenter.

«Sobreviven necesitaba a un tipo trabajador, alguien que no fuera de clase media, un obrero de clase baja, alguien que lucha por salir adelante. Alguien real, como los que existen -y siguen existiendo- en este país. Pensé que él tenía esa cualidad. No la personalidad que ves en el ring de lucha o en las entrevistas, no ese tipo exagerado, sino otro tipo. Un poco rudo, ya sabes, y fue fantástico. Realmente hizo un gran trabajo para mí», le explicaba Carpenter sobre por qué eligió al luchador a Exiles TV.

Y Piper razonaba así por qué a la gente le gusta tanto su personaje, Nada:

«Nada eres tú, él es cada uno de ustedes, no es de cuello azul ni de cuello blanco. Es tú, y por eso no sabes nada sobre él, porque depende de quién seas tú; eso es lo que lo define. Se supone que representa a todos, no solo a América, sino a todo el mundo. Y por eso, como audiencia, llenas ese ‘nada’ con los valores y la ética por los que estés luchando en ese momento.»