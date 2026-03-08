LUCHA LIBRE AAA 7 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | La Parka vs. Grande Americano Original

por
Cobertura y resultados LUCHA LIBRE AAA 7 de marzo 2026 | La Parka vs. Grande Americano Original

LUCHA LIBRE AAA 7 DE MARZO 2026 .— Un mano a mano entre La Parka y El Original Grande Americano engalanará este episodio. Ambos luchadores ya se han clasificado para la final del torneo Rey de Reyes. La Parka ganó su clasificatoria el 31 de enero derrotando a Aero Star, Jack Cartwheel y Apollo Crews, mientras que El Grande Americano ganó su clasificatoria el 7 de febrero tras atacar a El Grande Americano II, tomar su lugar y derrotar a Octagón Jr., Dragon Lee y Rey Fénix. Esta lucha servirá como preparación para la final de cuatro esquinas del torneo Rey de Reyes el 14 de marzo, donde ambos buscarán convertirse en el retador #1 por el Megacampeonato AAA. La acción de AAA se emite desde el Showcenter Complex, en Monterrey, Nuevo León.

Dinámico será el rival del Hijo del Vikingo en lo que se espera que sea un mano a mano de altos vuelos.

Además, en lucha de cuatro esquinas para clasificar a Rey de Reyes, veremos a Santos Escobar vs. Mr. Iguana vs. Psycho Clown vs. Abismo Negro Jr. El ganador se unirá a La Parka, El Original Grande Americano y El Grande Americano.

Lucha Libre AAA 7 de marzo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 8:’00 pm, hora del centro

Donde ver LUCHA LIBRE AAA 7 de marzo 2026 | La Parka vs. Grande Americano Original
LUCHA LIBRE AAA 7 de marzo 2026.

 

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos