LUCHA LIBRE AAA 7 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este sábado 7 de marzo, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Showcenter Complex, en Monterrey, Nuevo León.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

  1. CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Dragon Lee venció a Jack Cartwheel (***)
  2. LUCHA CLASIFICATORIA PARA REY DE REYES: El Grande Americano venció a Hijo del Dr. Wagner, Omos y Ethan Page (*** 1/2)

► Cartelera Lucha Libre AAA 7 de marzo de 2026

Cobertura y resultados LUCHA LIBRE AAA 7 de marzo 2026 | La Parka vs. Grande Americano Original
LUCHA LIBRE AAA 7 de marzo 2026.
  • La Parka vs. El Original Grande Americano.
  • Hijo del Vikingo vs. Dinámico
  • CLASIFICATORIA PARA REY DE REYES: Santos Escobar vs. Mr. Iguana vs. Psycho Clown vs. Abismo Negro Jr.

► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026.
Horario de referencia: 21:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Showcenter Complex, Monterrey, Nuevo León.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX / FOX One
México — FOX Tubi 00:00 (domingo) FOX Tubi
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 20:00 FOX / FOX One
Panamá 21:00 YouTube Fox
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 YouTube / Facebook
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 YouTube / Facebook
Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube / Facebook
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 YouTube Fox
Venezuela, Bolivia 21:00 YouTube Fox
Chile (Santiago) 22:00 YouTube Fox
Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 YouTube Fox
Brasil (Brasilia) 22:00 YouTube / Facebook
Reino Unido — Londres 02:00 (domingo) YouTube / Facebook
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (domingo) YouTube / Facebook
Islas Canarias 02:00 (domingo) YouTube / Facebook
India (Nueva Delhi) 07:30 (domingo) YouTube / Facebook
Filipinas (Manila) 10:00 (domingo) YouTube / Facebook
Japón (Tokio) 11:00 (domingo) YouTube / Facebook
Australia — Sídney / Melbourne 13:00 (domingo) YouTube / Facebook
Nueva Zelanda — Auckland 15:00 (domingo) YouTube / Facebook

>

