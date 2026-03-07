Este sábado 7 de marzo, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Showcenter Complex, en Monterrey, Nuevo León.
► El pasado sábado en Lucha Libre AAA
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Dragon Lee venció a Jack Cartwheel (***)
- LUCHA CLASIFICATORIA PARA REY DE REYES: El Grande Americano venció a Hijo del Dr. Wagner, Omos y Ethan Page (*** 1/2)
► Cartelera Lucha Libre AAA 7 de marzo de 2026
- La Parka vs. El Original Grande Americano.
- Hijo del Vikingo vs. Dinámico
- CLASIFICATORIA PARA REY DE REYES: Santos Escobar vs. Mr. Iguana vs. Psycho Clown vs. Abismo Negro Jr.
► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?
Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026.
Horario de referencia: 21:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Showcenter Complex, Monterrey, Nuevo León.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|20:00
|FOX / FOX One
|México — FOX Tubi
|00:00 (domingo)
|FOX Tubi
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|20:00
|FOX / FOX One
|Panamá
|21:00
|YouTube Fox
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|YouTube / Facebook
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|YouTube / Facebook
|Puerto Rico, República Dominicana
|22:00
|YouTube / Facebook
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|YouTube Fox
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|YouTube Fox
|Chile (Santiago)
|22:00
|YouTube Fox
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|22:00
|YouTube Fox
|Brasil (Brasilia)
|22:00
|YouTube / Facebook
|Reino Unido — Londres
|02:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Islas Canarias
|02:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|India (Nueva Delhi)
|07:30 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Filipinas (Manila)
|10:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Japón (Tokio)
|11:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Australia — Sídney / Melbourne
|13:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Nueva Zelanda — Auckland
|15:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
>