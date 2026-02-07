Este sábado 7 de febrero, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Auditorio José Maria Arteaga en Querétaro, México, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado sábado en LUCHA LIBRE AAA
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: TJP venció a Mini Vikingo, Elio LeFleur y Chris Carter (***)
- Lola Vice venció a La Hiedra (+ 1/2)
- ELIMINATORIA PARA REY DE REYES: La Parka venció a Apolo Crews, Jack Cartwheel y Aerostar (***)
► Momentos clave:
- TJP consiguió varias ofensivas aceleradas y esquivó ataques combinados para conectar su finisher y así ganar la lucha de cuatro esquinas, convirtiéndose en el retador #1 al Campeonato Mundial Crucero de AAA.
- Con Mr. Iguana como réferi especial, Lola Vice logró tomar control en el momento decisivo, consiguió el conteo y acompañará a Mr. Iguana en el combate por el Campeonato Mixto AAA.
- En la lucha principal, La Parka realizó un impactante Spanish Fly desde la tercera cuerda seguido de un potente remate para asegurarse el conteo y clasificar como el primer finalista rumbo a Rey de Reyes 2026.
► Cartelera Lucha Libre AAA 7 de febrero de 2026
- CAMPEONATO DE PAREJAS MIXTAS AAA: Ethan Page y Chelsea Green (c) vs. Mr. Iguana y Lola Vice.
- ELIMINATORIA PARA REY DE REYES: Octagón Jr. vs. El Grande Americano vs. Rey Fénix vs. Dragon Lee.
- Aparición del Megacampeón AAA, Dominik Mysterio.
► ¿Dónde ver LUCHA LIBRE AAA en vivo?
Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Auditorio José Maria Arteaga, Querétaro, México.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|20:00
|FOX / FOX One
|México — FOX Tubi
|21:00
|FOX Tubi
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|20:00
|FOX / FOX One
|Panamá
|21:00
|FOX / FOX One
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|YouTube AAA / WWE
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|YouTube AAA / WWE
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|YouTube AAA / WWE
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|YouTube AAA / WWE
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|YouTube AAA / WWE
|Puerto Rico, República Dominicana
|22:00
|YouTube AAA / WWE
|Colombia, Perú, Ecuador
|21:00
|YouTube FOX
|Venezuela, Bolivia
|22:00
|YouTube FOX
|Chile (Santiago)
|23:00
|YouTube FOX
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|23:00
|YouTube FOX
|Brasil (Brasilia)
|23:00
|YouTube FOX
|Reino Unido — Londres
|03:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|04:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|Islas Canarias
|03:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|India (Nueva Delhi)
|08:30 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|Filipinas (Manila)
|11:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|Japón (Tokio)
|12:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|Australia — Sídney / Melbourne
|14:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|Nueva Zelanda — Auckland
|16:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE