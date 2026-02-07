LUCHA LIBRE AAA 7 de febrero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este sábado 7 de febrero, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el  Auditorio José Maria Arteaga en Querétaro, México, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado sábado en LUCHA LIBRE AAA

  1. CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: TJP venció a Mini Vikingo, Elio LeFleur y Chris Carter (***)
  2. Lola Vice venció a La Hiedra (+ 1/2)
  3. ELIMINATORIA PARA REY DE REYES: La Parka venció a Apolo Crews, Jack Cartwheel y Aerostar (***)

► Momentos clave:

  • TJP consiguió varias ofensivas aceleradas y esquivó ataques combinados para conectar su finisher y así ganar la lucha de cuatro esquinas, convirtiéndose en el retador #1 al Campeonato Mundial Crucero de AAA.
  • Con Mr. Iguana como réferi especial, Lola Vice logró tomar control en el momento decisivo, consiguió el conteo y acompañará a Mr. Iguana en el combate por el Campeonato Mixto AAA.
  • En la lucha principal, La Parka realizó un impactante Spanish Fly desde la tercera cuerda seguido de un potente remate para asegurarse el conteo y clasificar como el primer finalista rumbo a Rey de Reyes 2026.

► Cartelera Lucha Libre AAA 7 de febrero de 2026

Cobertura y resultados Lucha Libre AAA en FOX 7 de febrero 2026 | Ethan Page y Chelsea Green vs. Mr. Iguana y Lola Vice
Lucha Libre AAA en FOX 7 de febrero 2026.
  • CAMPEONATO DE PAREJAS MIXTAS AAA: Ethan Page y Chelsea Green (c) vs. Mr. Iguana y Lola Vice.
  • ELIMINATORIA PARA REY DE REYES: Octagón Jr. vs. El Grande Americano vs. Rey Fénix vs. Dragon Lee.
  • Aparición del Megacampeón AAA, Dominik Mysterio.

► ¿Dónde ver LUCHA LIBRE AAA en vivo?

Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Auditorio José Maria Arteaga, Querétaro, México.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX / FOX One
México — FOX Tubi 21:00 FOX Tubi
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 20:00 FOX / FOX One
Panamá 21:00 FOX / FOX One
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 YouTube AAA / WWE
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 YouTube AAA / WWE
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 YouTube AAA / WWE
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 YouTube AAA / WWE
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 YouTube AAA / WWE
Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube AAA / WWE
Colombia, Perú, Ecuador 21:00 YouTube FOX
Venezuela, Bolivia 22:00 YouTube FOX
Chile (Santiago) 23:00 YouTube FOX
Argentina, Uruguay, Paraguay 23:00 YouTube FOX
Brasil (Brasilia) 23:00 YouTube FOX
Reino Unido — Londres 03:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 04:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
Islas Canarias 03:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
India (Nueva Delhi) 08:30 (domingo) YouTube AAA / WWE
Filipinas (Manila) 11:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
Japón (Tokio) 12:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
Australia — Sídney / Melbourne 14:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
Nueva Zelanda — Auckland 16:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
LA LUCHA SIGUE...
icon
