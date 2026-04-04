Este sábado 4 de abril, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Showcenter Complex, en Monterrey, Nuevo León.
► El pasado sábado en Lucha Libre AAA
- CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) retuvo ante Jack Cartwheel vs. TJP vs. Dragon Lee (*** 1/2)
- El Fiscal venció a Abismo Negro Jr. (** 1/2)
► Cartelera Lucha Libre AAA 4 de abril de 2026
- CAMPEONATO REINA DE REINAS AAA: Flammer (c) vs. Sussy Love.
- El Mesías, Lince Dorado y Mecha Wolf vs. Tokyo Bad Boys (Kento, Nobu San y Takuma).
- Axiom, Dorian Van Dux y Elio LeFleur vs. Charlie Dempsey, Nathan Frazer y Tristan Angels.
- Penta tiene un mensaje para Hijo del Vikingo.
► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?
Fecha: Sábado 4 de abril de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Showcenter Complex, en Monterrey, Nuevo León (grabado el 28 de febrero).
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|20:00
|FOX One
|México — FOX Tubi
|21:00
|FOX Tubi
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|20:00
|FOX One
|Panamá
|21:00
|YouTube FOX
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|≈22:00*
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|≈21:00*
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Denver (MT)
|≈20:00*
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|≈19:00*
|YouTube / Facebook
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|22:00
|YouTube / Facebook
|Puerto Rico, República Dominicana
|22:00
|YouTube / Facebook
|Colombia, Perú, Ecuador
|21:00
|YouTube FOX
|Venezuela, Bolivia
|22:00
|YouTube FOX
|Chile (Santiago)
|23:00
|YouTube FOX
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|23:00
|YouTube FOX
|Brasil (Brasilia)
|23:00
|YouTube / Facebook
|Reino Unido — Londres
|03:00 (domingo 5)
|YouTube / Facebook
|España, Francia, Alemania, Italia
|04:00 (domingo 5)
|YouTube / Facebook
|Islas Canarias
|03:00 (domingo 5)
|YouTube / Facebook
|India (Nueva Delhi)
|08:30 (domingo 5)
|YouTube / Facebook
|Filipinas (Manila)
|11:00 (domingo 5)
|YouTube / Facebook
|Japón (Tokio)
|12:00 (domingo 5)
|YouTube / Facebook
|Australia — Sídney / Melbourne
|14:00 (domingo 5)
|YouTube / Facebook
|Nueva Zelanda — Auckland
|16:00 (domingo 5)
|YouTube / Facebook
* En mercados como Estados Unidos iniciará en cuanto termine NXT Stand & Deliver.