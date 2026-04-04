LUCHA LIBRE AAA 4 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este sábado 4 de abril, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Showcenter Complex, en Monterrey, Nuevo León.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

  1. CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) retuvo ante Jack Cartwheel vs. TJP vs. Dragon Lee (*** 1/2)
  2. El Fiscal venció a Abismo Negro Jr. (** 1/2)

► Cartelera Lucha Libre AAA 4 de abril de 2026

  • CAMPEONATO REINA DE REINAS AAA: Flammer (c) vs. Sussy Love.
  • El Mesías, Lince Dorado y Mecha Wolf vs. Tokyo Bad Boys (Kento, Nobu San y Takuma).
  • Axiom, Dorian Van Dux y Elio LeFleur vs. Charlie Dempsey, Nathan Frazer y Tristan Angels.
  • Penta tiene un mensaje para Hijo del Vikingo.

► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Showcenter Complex, en Monterrey, Nuevo León (grabado el 28 de febrero).

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX One
México — FOX Tubi 21:00 FOX Tubi
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 20:00 FOX One
Panamá 21:00 YouTube FOX
Estados Unidos — Nueva York (ET) ≈22:00* YouTube / Facebook
Estados Unidos — Chicago (CT) ≈21:00* YouTube / Facebook
Estados Unidos — Denver (MT) ≈20:00* YouTube / Facebook
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) ≈19:00* YouTube / Facebook
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 22:00 YouTube / Facebook
Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube / Facebook
Colombia, Perú, Ecuador 21:00 YouTube FOX
Venezuela, Bolivia 22:00 YouTube FOX
Chile (Santiago) 23:00 YouTube FOX
Argentina, Uruguay, Paraguay 23:00 YouTube FOX
Brasil (Brasilia) 23:00 YouTube / Facebook
Reino Unido — Londres 03:00 (domingo 5) YouTube / Facebook
España, Francia, Alemania, Italia 04:00 (domingo 5) YouTube / Facebook
Islas Canarias 03:00 (domingo 5) YouTube / Facebook
India (Nueva Delhi) 08:30 (domingo 5) YouTube / Facebook
Filipinas (Manila) 11:00 (domingo 5) YouTube / Facebook
Japón (Tokio) 12:00 (domingo 5) YouTube / Facebook
Australia — Sídney / Melbourne 14:00 (domingo 5) YouTube / Facebook
Nueva Zelanda — Auckland 16:00 (domingo 5) YouTube / Facebook

* En mercados como Estados Unidos iniciará en cuanto termine NXT Stand & Deliver.

