LUCHA LIBRE AAA 28 DE FEBRERO 2026 .— La Parka y El Grande Americano Original fueron los dos primeros que lograron pasar a la final del torneo Rey de Reyes. El tercero de cuatro puestos se definirá este sábado, cuando se enfrenten en un cuadrangular ‘All Ego’ Ethan Page, Pimpinela Escarlata, Omos y el Campeón Latinoamericano AAA, Hijo de Dr. Wagner. Será un duelo complicado, pues Page llega después de perder sus dos títulos, así que hará lo posible por avanzar. Sin embargo, enfrente tiene tanto a Wagner como al experimentado Pimpinela. Y todos ellos tendrán que sortear la amenaza del gigante Omos, de quien Dorian Roldán no espera menos que una victoria literalmente aplastante. La acción de AAA se emite desde el Showcenter Complex, en Monterrey, Nuevo León.

Además, en una lucha de contendiente #1 al Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA, Jack Cartwheel enfrentará a Dragon Lee.

Lucha Libre AAA 28 de febrero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro