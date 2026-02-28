Este sábado 28 de febrero, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Showcenter Complex, en Monterrey, Nuevo León.
► El pasado sábado en Lucha Libre AAA
- CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo de Dr. Wagner Jr. retuvo al vencer a Belcegor (**1/2).
- CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid retuvo al vencer a TJP (***).
- El Fiscal y Abismo Negro Jr. se fueron sin resultado (***).
► Cartelera Lucha Libre AAA 28 de febrero de 2026
- CLASIFICATORIA PARA REY DE REYES: Ethan Page vs. Pimpinela Escarlata vs. Omos vs. Hijo de Dr. Wagner Jr.
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Jack Cartwheel vs. Dragon Lee.
► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?
Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026.
Horario de referencia: 21:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Showcenter Complex, Monterrey, Nuevo León.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|21:00
|FOX / FOX One
|México — FOX Tubi
|22:00
|FOX Tubi
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|21:00
|YouTube / Facebook
|Panamá
|22:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|22:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Denver (MT)
|20:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|19:00
|YouTube / Facebook
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|22:00
|YouTube / Facebook
|Puerto Rico, República Dominicana
|23:00
|YouTube / Facebook
|Colombia, Perú, Ecuador
|22:00
|YouTube / Facebook
|Venezuela, Bolivia
|23:00
|YouTube / Facebook
|Chile (Santiago)
|00:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|00:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Brasil (Brasilia)
|00:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Reino Unido — Londres
|04:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|05:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Islas Canarias
|04:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|India (Nueva Delhi)
|09:30 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Filipinas (Manila)
|12:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Japón (Tokio)
|13:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Australia — Sídney / Melbourne
|15:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Nueva Zelanda — Auckland
|17:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
