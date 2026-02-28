LUCHA LIBRE AAA 28 de febrero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver LUCHA LIBRE AAA 28 de febrero 2026 | Rumbo a Rey de Reyes

Este sábado 28 de febrero, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Showcenter Complex, en Monterrey, Nuevo León.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

  1. CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo de Dr. Wagner Jr. retuvo al vencer a Belcegor (**1/2).
  2. CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid retuvo al vencer a TJP (***).
  3. El Fiscal y Abismo Negro Jr. se fueron sin resultado (***).

► Cartelera Lucha Libre AAA 28 de febrero de 2026

Cobertura y resultados LUCHA LIBRE AAA 28 de febrero 2026 | Rumbo a Rey de Reyes
LUCHA LIBRE AAA 28 de febrero 2026.
  • CLASIFICATORIA PARA REY DE REYES: Ethan Page vs. Pimpinela Escarlata vs. Omos vs. Hijo de Dr. Wagner Jr.
  • CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Jack Cartwheel vs. Dragon Lee.

► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?

Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026.
Horario de referencia: 21:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Showcenter Complex, Monterrey, Nuevo León.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 21:00 FOX / FOX One
México — FOX Tubi 22:00 FOX Tubi
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 21:00 YouTube / Facebook
Panamá 22:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Nueva York (ET) 22:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Denver (MT) 20:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 19:00 YouTube / Facebook
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 22:00 YouTube / Facebook
Puerto Rico, República Dominicana 23:00 YouTube / Facebook
Colombia, Perú, Ecuador 22:00 YouTube / Facebook
Venezuela, Bolivia 23:00 YouTube / Facebook
Chile (Santiago) 00:00 (domingo) YouTube / Facebook
Argentina, Uruguay, Paraguay 00:00 (domingo) YouTube / Facebook
Brasil (Brasilia) 00:00 (domingo) YouTube / Facebook
Reino Unido — Londres 04:00 (domingo) YouTube / Facebook
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 05:00 (domingo) YouTube / Facebook
Islas Canarias 04:00 (domingo) YouTube / Facebook
India (Nueva Delhi) 09:30 (domingo) YouTube / Facebook
Filipinas (Manila) 12:00 (domingo) YouTube / Facebook
Japón (Tokio) 13:00 (domingo) YouTube / Facebook
Australia — Sídney / Melbourne 15:00 (domingo) YouTube / Facebook
Nueva Zelanda — Auckland 17:00 (domingo) YouTube / Facebook

>

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Columnista de la revista SÚPER LUCHAS desde 1998. Editor en Jefe desde 2003

Archivo de artículos