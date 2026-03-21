Este sábado 21 de marzo, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Auditorio GNP Seguros en Puebla de Zaragoza, Puebla.
► El pasado sábado en Lucha Libre AAA
- CAMPEONATO REINA DE REINAS: Flammer retuvo ante Bayley (***)
- FINAL REY DE REYES: El Grande Americano venció a La Parka, El Original grande Americano y Santos Escobar (****)
- MEGACAMPEONATO AAA: Dominik Mysterio (c) retuvo ante El Hijo del Vikingo (*** 1/2)
► Cartelera Lucha Libre AAA 21 de marzo de 2026
- CAMPEONATO DE PAREJAS AAA: Psycho Clown y Pagano (c) vs. War Raiders (Ivar y Erik).
- Rey Fénix, Mr. Iguana y Lola Vice vs. La Hiedra y Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro).
- Entrega de la espada de Rey de Reyes a El Grande Americano.
► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?
Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Auditorio GNP Seguros Puebla de Zaragoza, Puebla, México.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|20:00
|FOX / FOX One
|México — FOX Tubi
|21:00
|FOX Tubi
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|20:00
|FOX / FOX One
|Panamá
|21:00
|YouTube FOX
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|22:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Denver (MT)
|20:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|19:00
|YouTube / Facebook
|Canadá — Toronto / Montreal
|22:00
|YouTube / Facebook
|Puerto Rico, República Dominicana
|22:00
|YouTube / Facebook
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|YouTube FOX
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|YouTube FOX
|Chile (Santiago)
|22:00
|YouTube FOX
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|23:00
|YouTube FOX
|Brasil (Brasilia)
|23:00
|YouTube / Facebook
|Reino Unido — Londres
|02:00 (22 mar.)
|YouTube / Facebook
|España, Francia, Alemania, Italia
|03:00 (22 mar.)
|YouTube / Facebook
|Islas Canarias
|02:00 (22 mar.)
|YouTube / Facebook
|India (Nueva Delhi)
|07:30 (22 mar.)
|YouTube / Facebook
|Filipinas (Manila)
|10:00 (22 mar.)
|YouTube / Facebook
|Japón (Tokio)
|11:00 (22 mar.)
|YouTube / Facebook
|Australia — Sídney / Melbourne
|13:00 (22 mar.)
|YouTube / Facebook
|Nueva Zelanda — Auckland
|15:00 (22 mar.)
|YouTube / Facebook
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.