Este sábado 21 de marzo, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Auditorio GNP Seguros en Puebla de Zaragoza, Puebla.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

CAMPEONATO REINA DE REINAS: Flammer retuvo ante Bayley (***) FINAL REY DE REYES: El Grande Americano venció a La Parka, El Original grande Americano y Santos Escobar (****) MEGACAMPEONATO AAA: Dominik Mysterio (c) retuvo ante El Hijo del Vikingo (*** 1/2)

► Cartelera Lucha Libre AAA 21 de marzo de 2026

CAMPEONATO DE PAREJAS AAA: Psycho Clown y Pagano (c) vs. War Raiders (Ivar y Erik).

Psycho Clown y Pagano (c) vs. War Raiders (Ivar y Erik). Rey Fénix, Mr. Iguana y Lola Vice vs. La Hiedra y Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro).

Entrega de la espada de Rey de Reyes a El Grande Americano.

► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?

Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026.

Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Auditorio GNP Seguros Puebla de Zaragoza, Puebla, México.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX / FOX One México — FOX Tubi 21:00 FOX Tubi Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 20:00 FOX / FOX One Panamá 21:00 YouTube FOX Estados Unidos — Nueva York (ET) 22:00 YouTube / Facebook Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 YouTube / Facebook Estados Unidos — Denver (MT) 20:00 YouTube / Facebook Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 19:00 YouTube / Facebook Canadá — Toronto / Montreal 22:00 YouTube / Facebook Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube / Facebook Colombia, Perú, Ecuador 20:00 YouTube FOX Venezuela, Bolivia 21:00 YouTube FOX Chile (Santiago) 22:00 YouTube FOX Argentina, Uruguay, Paraguay 23:00 YouTube FOX Brasil (Brasilia) 23:00 YouTube / Facebook Reino Unido — Londres 02:00 (22 mar.) YouTube / Facebook España, Francia, Alemania, Italia 03:00 (22 mar.) YouTube / Facebook Islas Canarias 02:00 (22 mar.) YouTube / Facebook India (Nueva Delhi) 07:30 (22 mar.) YouTube / Facebook Filipinas (Manila) 10:00 (22 mar.) YouTube / Facebook Japón (Tokio) 11:00 (22 mar.) YouTube / Facebook Australia — Sídney / Melbourne 13:00 (22 mar.) YouTube / Facebook Nueva Zelanda — Auckland 15:00 (22 mar.) YouTube / Facebook

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.