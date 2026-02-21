Este sábado 21 de febrero, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Auditorio José Maria Arteaga en Querétaro, México.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

La Parka venció a Jack Cartwheel (** 1/2) Las Tóxicas (La Hiedra, Flammer y Lady Maravilla) vencieron a Faby Apache, Jessy Jackson y Adelicious (** 1/2) CONTENDIENTES AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: War Raiders (Ivar y Erik) vencieron a Los Americanos (Rayo Americano y Bravo Americano) vs. Money Machine (Garra de Oro y Colmillo de Plata) (*** 1/2)

► Momentos clave:

La Parka logró frenar el moméntum de Jack Cartwheel con un fuerte azotón seguido de su Thriller Suplex o Deshuesadora, que dejó a Cartwheel noqueado.

Tras un combate de ida y vuelta, Las Tóxicas tomaron el control cuando La Hiedra interceptó una plancha de Adelicious con un rodillazo en el aire. Flammer remató con su finisher combinado para sellar el triunfo.

En la triple amenaza por ser los retadores #1 al Campeonato Mundial de Parejas AAA, War Raiders dominaron al final, culminando con un doble powerbomb sobre Colmillo de Plata para asegurar la cuenta de tres.

► Cartelera Lucha Libre AAA 21 de febrero de 2026

Abismo Negro Jr. vs. El Fiscal.

CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Belcegor.

► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?

Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026.

Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Auditorio José Maria Arteaga Querétaro, México.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX / FOX One México — FOX Tubi 22:00 FOX Tubi Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 20:00 FOX / FOX One Panamá 21:00 FOX / FOX One Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 YouTube AAA / WWE Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 YouTube AAA / WWE Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 YouTube AAA / WWE Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 YouTube AAA / WWE Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 YouTube AAA / WWE Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube AAA / WWE Colombia, Perú, Ecuador 21:00 YouTube FOX Venezuela, Bolivia 22:00 YouTube FOX Chile (Santiago) 23:00 YouTube FOX Argentina, Uruguay, Paraguay 23:00 YouTube FOX Brasil (Brasilia) 23:00 YouTube FOX Reino Unido — Londres 03:00 (domingo) YouTube AAA / WWE España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 04:00 (domingo) YouTube AAA / WWE Islas Canarias 03:00 (domingo) YouTube AAA / WWE India (Nueva Delhi) 08:30 (domingo) YouTube AAA / WWE Filipinas (Manila) 11:00 (domingo) YouTube AAA / WWE Japón (Tokio) 12:00 (domingo) YouTube AAA / WWE Australia — Sídney / Melbourne 14:00 (domingo) YouTube AAA / WWE Nueva Zelanda — Auckland 16:00 (domingo) YouTube AAA / WWE