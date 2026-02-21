Este sábado 21 de febrero, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Auditorio José Maria Arteaga en Querétaro, México.
► El pasado sábado en Lucha Libre AAA
- La Parka venció a Jack Cartwheel (** 1/2)
- Las Tóxicas (La Hiedra, Flammer y Lady Maravilla) vencieron a Faby Apache, Jessy Jackson y Adelicious (** 1/2)
- CONTENDIENTES AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: War Raiders (Ivar y Erik) vencieron a Los Americanos (Rayo Americano y Bravo Americano) vs. Money Machine (Garra de Oro y Colmillo de Plata) (*** 1/2)
► Momentos clave:
- La Parka logró frenar el moméntum de Jack Cartwheel con un fuerte azotón seguido de su Thriller Suplex o Deshuesadora, que dejó a Cartwheel noqueado.
- Tras un combate de ida y vuelta, Las Tóxicas tomaron el control cuando La Hiedra interceptó una plancha de Adelicious con un rodillazo en el aire. Flammer remató con su finisher combinado para sellar el triunfo.
- En la triple amenaza por ser los retadores #1 al Campeonato Mundial de Parejas AAA, War Raiders dominaron al final, culminando con un doble powerbomb sobre Colmillo de Plata para asegurar la cuenta de tres.
► Cartelera Lucha Libre AAA 21 de febrero de 2026
- Abismo Negro Jr. vs. El Fiscal.
- CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Belcegor.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) vs. TJP.
► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?
Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Auditorio José Maria Arteaga Querétaro, México.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|20:00
|FOX / FOX One
|México — FOX Tubi
|22:00
|FOX Tubi
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|20:00
|FOX / FOX One
|Panamá
|21:00
|FOX / FOX One
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|YouTube AAA / WWE
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|YouTube AAA / WWE
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|YouTube AAA / WWE
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|YouTube AAA / WWE
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|YouTube AAA / WWE
|Puerto Rico, República Dominicana
|22:00
|YouTube AAA / WWE
|Colombia, Perú, Ecuador
|21:00
|YouTube FOX
|Venezuela, Bolivia
|22:00
|YouTube FOX
|Chile (Santiago)
|23:00
|YouTube FOX
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|23:00
|YouTube FOX
|Brasil (Brasilia)
|23:00
|YouTube FOX
|Reino Unido — Londres
|03:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|04:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|Islas Canarias
|03:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|India (Nueva Delhi)
|08:30 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|Filipinas (Manila)
|11:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|Japón (Tokio)
|12:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|Australia — Sídney / Melbourne
|14:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|Nueva Zelanda — Auckland
|16:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE