LUCHA LIBRE AAA 21 de febrero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Dónde ver LUCHA LIBRE AAA 21 de febrero 2026 | Abismo Negro Jr. vs. El Fiscal

Este sábado 21 de febrero, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el  Auditorio José Maria Arteaga en Querétaro, México.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

  1. La Parka venció a Jack Cartwheel (** 1/2)
  2. Las Tóxicas (La Hiedra, Flammer y Lady Maravilla) vencieron a Faby Apache, Jessy Jackson y Adelicious (** 1/2)
  3. CONTENDIENTES AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: War Raiders (Ivar y Erik) vencieron a Los Americanos (Rayo Americano y Bravo Americano) vs. Money Machine (Garra de Oro y Colmillo de Plata) (*** 1/2)

► Momentos clave:

  • La Parka logró frenar el moméntum de Jack Cartwheel con un fuerte azotón seguido de su Thriller Suplex o Deshuesadora, que dejó a Cartwheel noqueado.
  • Tras un combate de ida y vuelta, Las Tóxicas tomaron el control cuando La Hiedra interceptó una plancha de Adelicious con un rodillazo en el aire. Flammer remató con su finisher combinado para sellar el triunfo.
  • En la triple amenaza por ser los retadores #1 al Campeonato Mundial de Parejas AAA, War Raiders dominaron al final, culminando con un doble powerbomb sobre Colmillo de Plata para asegurar la cuenta de tres.

► Cartelera Lucha Libre AAA 21 de febrero de 2026

Cobertura y resultados LUCHA LIBRE AAA 21 de febrero 2026 | Abismo Negro Jr. vs. El Fiscal
LUCHA LIBRE AAA 21 de febrero 2026.
  • Abismo Negro Jr. vs. El Fiscal.
  • CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Belcegor.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) vs. TJP.

► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?

Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Auditorio José Maria Arteaga Querétaro, México.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX / FOX One
México — FOX Tubi 22:00 FOX Tubi
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 20:00 FOX / FOX One
Panamá 21:00 FOX / FOX One
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 YouTube AAA / WWE
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 YouTube AAA / WWE
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 YouTube AAA / WWE
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 YouTube AAA / WWE
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 YouTube AAA / WWE
Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube AAA / WWE
Colombia, Perú, Ecuador 21:00 YouTube FOX
Venezuela, Bolivia 22:00 YouTube FOX
Chile (Santiago) 23:00 YouTube FOX
Argentina, Uruguay, Paraguay 23:00 YouTube FOX
Brasil (Brasilia) 23:00 YouTube FOX
Reino Unido — Londres 03:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 04:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
Islas Canarias 03:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
India (Nueva Delhi) 08:30 (domingo) YouTube AAA / WWE
Filipinas (Manila) 11:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
Japón (Tokio) 12:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
Australia — Sídney / Melbourne 14:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
Nueva Zelanda — Auckland 16:00 (domingo) YouTube AAA / WWE

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos