LUCHA LIBRE AAA 14 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este sábado 14 de marzo, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Auditorio GNP Seguros en Puebla de Zaragoza, Puebla.
► El pasado sábado en Lucha Libre AAA
- Hijo del Vikingo venció a Dinámico (****)
- CLASIFICATORIA REY DE REYES: Santos Escobar venció a Mr. Iguana vs Abismo Negro Jr. y Psycho Clown (****)
- El Original Grande Americano venció a La Parka (***)
► Momentos clave
- Cuando Dinámico intentó remontar con un ataque aéreo, El Hijo del Vikingo lo frenó con una ofensiva explosiva y cerró el combate con un espectacular sentón de 630 grados, logrando la cuenta de tres y enviando un mensaje de cara a su próxima lucha por el Megacampeonato.
- La última lucha clasificatoria para Rey de Reyes se volvió caótica cuando Abismo Negro Jr. fue atacado fuera del ring y quedó fuera de acción. Aprovechando la confusión, Santos Escobar atacó a Mr. Iguana con su remate Phantom Driver y consiguió la cuenta de tres, clasificando a la final del torneo Rey de Reyes.
- La Parka parecía tener la ventaja en su mano a mano contra El Grande Americano Original, pero éste revirtió la situación con un súplex alemán con puente para robarse la victoria, generando polémica y consolidándose rumbo al torneo Rey de Reyes.
► Cartelera Lucha Libre AAA 14 de marzo de 2026
- MEGACAMPEONATO AAA – NO DQ: Dominik Mysterio (c) vs. Hijo del Vikingo.
- REY DE REYES – FINAL: La Parka vs. El Original Grande Americano vs. El Grande Americano vs. Santos Escobar.
- CAMPEONATO REINA DE REINAS AAA, RETO ABIERTO: Flammer (c) vs. ????
► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?
Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Auditorio GNP Seguros Puebla de Zaragoza, Puebla, México.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|20:00
|FOX / FOX One
|México — FOX Tubi
|22:30
|FOX Tubi
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|20:00
|FOX / FOX One
|Panamá
|21:00
|YouTube FOX
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|22:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Denver (MT)
|20:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|19:00
|YouTube / Facebook
|Canadá — Toronto / Montreal
|22:00
|YouTube / Facebook
|Puerto Rico, República Dominicana
|22:00
|YouTube / Facebook
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|YouTube FOX
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|YouTube FOX
|Chile (Santiago)
|22:00
|YouTube FOX
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|23:00
|YouTube FOX
|Brasil (Brasilia)
|23:00
|YouTube / Facebook
|Reino Unido — Londres
|02:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Islas Canarias
|02:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|India (Nueva Delhi)
|07:30 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Filipinas (Manila)
|10:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Japón (Tokio)
|11:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Australia — Sídney / Melbourne
|13:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Nueva Zelanda — Auckland
|15:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.