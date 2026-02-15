LUCHA LIBRE AAA 14 de febrero 2026.

3- CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: The War Raiders (Erik y Ivar) vs. Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) vs. Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro).

Pagano y Psycho Clown, los Campeones Mundiales de Parejas AAA, estuvieron en la mesa de comentaristas para este encuentro, aunque un segmento antes se mostraban preocupados por el ataque que Panic Clown sufrió hace unas semanas.

La lucha comenzó con Colmillo de Plata siendo maltratado por los Americanos, quienes, al festejar con un baile, fueron echados del ring por los War Raiders. Luego, Garra de Oro se llevó una golpiza por parte de los vikingos. Los Money Machine pudieron controlar a Erik, pero Ivar llevó y los atropelló. Los dos Americanos se le fueron encima a Ivar, derribándolo con topes supersónicos estilo Mil Máscaras.

Pero luego, al lanzarse en planchas, fueron atrapados al vuelo por los gigantones. Lo mismo les hicieron a los Money Machine cuando se les arrojaron en topes suicidas.

El Rayo Americano fue el siguiente en ser maltratado por los colosos nórdicos. Bravo entró contra los Money Machine. Rayo Americano salió en moonsault sobre los Money Machine y Erik.

Sobre el ring, Bravo logró levantar en costalazo a Ivar. Los dos Americanos conectaron cabezazos sobre Ivar, pero éste rompió el toque de espaldas. Los Money Machine lograron aplicar movidas combinadas a ambos Americanos. Luego se lanzaron en topes suicidas sobre los Vikingos… Colmillo de Plata falló un sentón, y casi se le va la lucha en esa movida.

Los War Raiders volvieron, despacharon a Los Americanos, aplicaron Viking Experience a Garra de Oro y luego finalizaron a Colmillo de Plata.