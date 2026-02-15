LUCHA LIBRE AAA 14 DE FEBRERO 2026 .— En el episodio del pasado 31 de enero, se celebró una de las luchas clasificatorias para Rey de Reyes. Esa noche, La Parka se convirtió en finalista para el magno evento derrotando a Aero Star, Apollo Crews y Jack Cartwheel. Con éste último aumento su incipiente rivalidad, así que fue programado un mano a mano entre ambos, el cual engalanará el segundo episodio transmitido desde Querétaro. La acción de Lucha Libre AAA se emite desde el Auditorio José María Arteaga, en Querétaro, Querétaro.
En una lucha de tres esquinas para definir a los contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas AAA, se presentan The War Raiders (Erik y Ivar) enfrentando a Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) y a Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro).
Además, en lucha de tercias, Faby Apache, Jessy Jackson y Adelicious enfrentarán a Las Tóxicas (La Hiedra, Flammer y Lady Maravilla).
Lucha Libre AAA 14 de febrero 2026
La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro
4- La Parka vs. Jack Cartwheel
La Parka, el primer clasificado para Rey de Reyes, tuvo este mano a mano con Jack Cartwheel, una buena oportunidad para que ambos lucieran sus respectivos estilos.
Comenzaron la lucha de manera veloz, con latigazos laterales y mostrando su agilidad. La Parka quiso burlar con una caminata graciosa, pero Cartwheel le aplicó rompecuellos, y, tras sacarlo del ring, se le arrojó con Sasuke Special.
La Parka se recuperó y le aplicó un par que quebradoras con rehilete seguidas de un Flapjack. Luego un Package Driver para dos segundos. Cartwheel conectó patada y aplicó Poison Rana… Subió a las cuerdas para lanzarse en tornillo, pero su rival se quitó.
La Parka le aplicó súplex pecho con pecho, lo sacó del ring y le impactó tope suicida. De regreso al ring, un Cutter y finalmente su remate.
- Las movidas aéreas de Jack Cartwheel.
- Duró muy poco.
► Tras esta lucha, un segmento con Mini Vikingo en el hospital. No puede creer que si ídolo le haya hecho esto.
► En otro segmento, Santos Escobar alimentó su rivalidad con Hijo del Dr. Wagner.
4- Faby Apache, Jessy Jackson y Adelicious vs. Las Tóxicas (La Hiedra, Flammer y Lady Maravilla)
Jessy Jackson y Adelicious fueron quienes respaldaron a Faby Apache en su guerra contra Las Tóxicas, aunque parecía que quería terminar la lucha sin darles el relevo, pues en los primeros segundos casi derrota a Maravilla con un toque de espaldas.
Adelicious quiso lucirse con sus acrobacias, pero las rudas la superaron. Jessy Jackson entró en acción, impactando a Hiedra con un lariat, buscando las espaldas planas tras unos rodillazos. Pero pronto la extranjera fue masacrada por las tres Tóxicas. Adelicious entró al relevo con una plancha. Luego le conectó patadas voladoras a Maravilla y casi la derrota con plancha de 450 grados. Una a una fueron entrando para aplicarse sus remares. Adelicious parecía llevarse el triunfo cuando se quedo sola con Flammer, pero ésta la empujó a las cuerdas, donde fue golpeada por Hiedra. Flammer sólo tuvo que terminarla,
- Las Tóxicas siguen siendo una carta fuerte de AAA.
- Nada en particular.
3- CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: The War Raiders (Erik y Ivar) vs. Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) vs. Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro).
Pagano y Psycho Clown, los Campeones Mundiales de Parejas AAA, estuvieron en la mesa de comentaristas para este encuentro, aunque un segmento antes se mostraban preocupados por el ataque que Panic Clown sufrió hace unas semanas.
La lucha comenzó con Colmillo de Plata siendo maltratado por los Americanos, quienes, al festejar con un baile, fueron echados del ring por los War Raiders. Luego, Garra de Oro se llevó una golpiza por parte de los vikingos. Los Money Machine pudieron controlar a Erik, pero Ivar llevó y los atropelló. Los dos Americanos se le fueron encima a Ivar, derribándolo con topes supersónicos estilo Mil Máscaras.
Pero luego, al lanzarse en planchas, fueron atrapados al vuelo por los gigantones. Lo mismo les hicieron a los Money Machine cuando se les arrojaron en topes suicidas.
El Rayo Americano fue el siguiente en ser maltratado por los colosos nórdicos. Bravo entró contra los Money Machine. Rayo Americano salió en moonsault sobre los Money Machine y Erik.
Sobre el ring, Bravo logró levantar en costalazo a Ivar. Los dos Americanos conectaron cabezazos sobre Ivar, pero éste rompió el toque de espaldas. Los Money Machine lograron aplicar movidas combinadas a ambos Americanos. Luego se lanzaron en topes suicidas sobre los Vikingos… Colmillo de Plata falló un sentón, y casi se le va la lucha en esa movida.
Los War Raiders volvieron, despacharon a Los Americanos, aplicaron Viking Experience a Garra de Oro y luego finalizaron a Colmillo de Plata.
- Fue una lucha muy pareja.
- Nada en particular.
► Después de la lucha, Psycho Clown y Pagano encararon a los War Raiders, pero tuvieron que irse a toda prisa, pues otro de los Psycho Circus fue atacado: Dave the Clown, quien estaba ya en una ambulancia.