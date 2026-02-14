Este sábado 14 de febrero, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Auditorio José Maria Arteaga en Querétaro, México, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado sábado en LUCHA LIBRE AAA
- CAMPEONATO DE PAREJAS MIXTAS AAA: Mr. Iguana y Lola Vice vencieron a Ethan Page y La Hiedra (** 1/2)
- CLASIFICATORIA PARA REY DE REYES: El Grande Americano venció a Octagón Jr. , Rey Fénix y Dragon Lee (*** 1/2)
► Momentos clave:
- Mr. Iguana y Lola Vice derrotaron a Ethan Page y su pareja sustituta (La Hiedra) para alzarse con los cinturones, en una victoria inesperada aprovechando la confusión tras la lesión de Chelsea Green y el cambio de equipo de los campeones anteriores.
- En la lucha clasificatoria al torneo Rey de Reyes 2026, El Grande Americano superó a Rey Fénix, Dragon Lee y Octagón Jr. en un Fatal 4-Way para avanzar en la búsqueda del trofeo y una posible oportunidad titular en el magno evento de marzo.
► Cartelera Lucha Libre AAA 14 de febrero de 2026
- La Parka vs. Jack Cartwheel.
- CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: The War Raiders (Erik y Ivar) vs. Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) vs. Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro).
- Faby Apache, Jessy Jackson y Adelicious vs. Las Tóxicas (La Hiedra, Flammer y Lady Maravilla).
► ¿Dónde ver LUCHA LIBRE AAA en vivo?
Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Auditorio José Maria Arteaga, Querétaro, México.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|20:00
|FOX / FOX One
|México — FOX Tubi
|21:00
|FOX Tubi
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|20:00
|FOX / FOX One
|Panamá
|21:00
|FOX / FOX One
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|YouTube AAA / WWE
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|YouTube AAA / WWE
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|YouTube AAA / WWE
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|YouTube AAA / WWE
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|YouTube AAA / WWE
|Puerto Rico, República Dominicana
|22:00
|YouTube AAA / WWE
|Colombia, Perú, Ecuador
|21:00
|YouTube FOX
|Venezuela, Bolivia
|22:00
|YouTube FOX
|Chile (Santiago)
|23:00
|YouTube FOX
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|23:00
|YouTube FOX
|Brasil (Brasilia)
|23:00
|YouTube FOX
|Reino Unido — Londres
|03:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|04:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|Islas Canarias
|03:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|India (Nueva Delhi)
|08:30 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|Filipinas (Manila)
|11:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|Japón (Tokio)
|12:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|Australia — Sídney / Melbourne
|14:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE
|Nueva Zelanda — Auckland
|16:00 (domingo)
|YouTube AAA / WWE