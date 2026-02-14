LUCHA LIBRE AAA 14 de febrero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver LUCHA LIBRE AAA 14 de febrero 2026 | La Parka vs. Jack Cartwheel

Este sábado 14 de febrero, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el  Auditorio José Maria Arteaga en Querétaro, México, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado sábado en LUCHA LIBRE AAA

  1. CAMPEONATO DE PAREJAS MIXTAS AAA: Mr. Iguana y Lola Vice vencieron a Ethan Page y La Hiedra (** 1/2)
  2. CLASIFICATORIA PARA REY DE REYES: El Grande Americano venció a Octagón Jr. , Rey Fénix y Dragon Lee (*** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera Lucha Libre AAA 14 de febrero de 2026

Cobertura y resultados LUCHA LIBRE AAA 14 de febrero 2026 | La Parka vs. Jack Cartwheel
LUCHA LIBRE AAA 14 de febrero 2026.
  • La Parka vs. Jack Cartwheel.
  • CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: The War Raiders (Erik y Ivar) vs. Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) vs. Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro).
  • Faby Apache, Jessy Jackson y Adelicious vs. Las Tóxicas (La Hiedra, Flammer y Lady Maravilla).

► ¿Dónde ver LUCHA LIBRE AAA en vivo?

Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Auditorio José Maria Arteaga, Querétaro, México.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX / FOX One
México — FOX Tubi 21:00 FOX Tubi
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 20:00 FOX / FOX One
Panamá 21:00 FOX / FOX One
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 YouTube AAA / WWE
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 YouTube AAA / WWE
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 YouTube AAA / WWE
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 YouTube AAA / WWE
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 YouTube AAA / WWE
Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube AAA / WWE
Colombia, Perú, Ecuador 21:00 YouTube FOX
Venezuela, Bolivia 22:00 YouTube FOX
Chile (Santiago) 23:00 YouTube FOX
Argentina, Uruguay, Paraguay 23:00 YouTube FOX
Brasil (Brasilia) 23:00 YouTube FOX
Reino Unido — Londres 03:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 04:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
Islas Canarias 03:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
India (Nueva Delhi) 08:30 (domingo) YouTube AAA / WWE
Filipinas (Manila) 11:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
Japón (Tokio) 12:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
Australia — Sídney / Melbourne 14:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
Nueva Zelanda — Auckland 16:00 (domingo) YouTube AAA / WWE
LA LUCHA SIGUE...
