Este sábado 14 de febrero, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Auditorio José Maria Arteaga en Querétaro, México, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado sábado en LUCHA LIBRE AAA

CAMPEONATO DE PAREJAS MIXTAS AAA: Mr. Iguana y Lola Vice vencieron a Ethan Page y La Hiedra (** 1/2) CLASIFICATORIA PARA REY DE REYES: El Grande Americano venció a Octagón Jr. , Rey Fénix y Dragon Lee (*** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera Lucha Libre AAA 14 de febrero de 2026

La Parka vs. Jack Cartwheel.

CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: The War Raiders (Erik y Ivar) vs. Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) vs. Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro).

Faby Apache, Jessy Jackson y Adelicious vs. Las Tóxicas (La Hiedra, Flammer y Lady Maravilla).

► ¿Dónde ver LUCHA LIBRE AAA en vivo?

Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026.

Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Auditorio José Maria Arteaga, Querétaro, México.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX / FOX One México — FOX Tubi 21:00 FOX Tubi Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 20:00 FOX / FOX One Panamá 21:00 FOX / FOX One Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 YouTube AAA / WWE Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 YouTube AAA / WWE Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 YouTube AAA / WWE Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 YouTube AAA / WWE Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 YouTube AAA / WWE Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube AAA / WWE Colombia, Perú, Ecuador 21:00 YouTube FOX Venezuela, Bolivia 22:00 YouTube FOX Chile (Santiago) 23:00 YouTube FOX Argentina, Uruguay, Paraguay 23:00 YouTube FOX Brasil (Brasilia) 23:00 YouTube FOX Reino Unido — Londres 03:00 (domingo) YouTube AAA / WWE España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 04:00 (domingo) YouTube AAA / WWE Islas Canarias 03:00 (domingo) YouTube AAA / WWE India (Nueva Delhi) 08:30 (domingo) YouTube AAA / WWE Filipinas (Manila) 11:00 (domingo) YouTube AAA / WWE Japón (Tokio) 12:00 (domingo) YouTube AAA / WWE Australia — Sídney / Melbourne 14:00 (domingo) YouTube AAA / WWE Nueva Zelanda — Auckland 16:00 (domingo) YouTube AAA / WWE