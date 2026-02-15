Alrededor del mundo existen incontables promotoras de lucha libre ansiosas de más público y para ello permiten ver sus shows de manera gratuita. Hoy hablamos de BloodStone Wrestling -nacida en 2025 con sede en Berwyn, Illinois (Estados Unidos)- y su reciente evento, The Broken, The Beaten And The Damned. No fue gratis acudir al Berwyn Eagles Club para disfrutar de su producto en vivo el pasado 6 de febrero pero hoy día 15 puede verse sin coste en YouTube.

► BSW The Broken, The Beaten And The Damned

Bang And Matthews (August Matthews y Davey Bang) vs The Pillars (Malcolm Monroe III y Tommy Vendetta) — Lucha tornado de equipos

Chico Suave vs Gringo Loco

Cyon vs Alan Angels vs Brian Gorta vs Calvin Kelly vs Davina Thorne vs Gary Jay vs Regan Lydale

Anakin Murphy vs Chris Masters

Rohit Raju vs AMB vs Sabin Gauge

Alfonso González vs Bobby Orlando

Laynie Luck vs Brittnie Brooks vs Kylie Alexa vs Priscilla Kelly

Koda Hernández vs Dr. Redacted — Death Match