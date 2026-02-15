Alrededor del mundo existen incontables promotoras de lucha libre ansiosas de más público y para ello permiten ver sus shows de manera gratuita. Hoy hablamos de BloodStone Wrestling -nacida en 2025 con sede en Berwyn, Illinois (Estados Unidos)- y su reciente evento, The Broken, The Beaten And The Damned. No fue gratis acudir al Berwyn Eagles Club para disfrutar de su producto en vivo el pasado 6 de febrero pero hoy día 15 puede verse sin coste en YouTube.
► BSW The Broken, The Beaten And The Damned
-
Bang And Matthews (August Matthews y Davey Bang) vs The Pillars (Malcolm Monroe III y Tommy Vendetta) — Lucha tornado de equipos
-
Chico Suave vs Gringo Loco
-
Cyon vs Alan Angels vs Brian Gorta vs Calvin Kelly vs Davina Thorne vs Gary Jay vs Regan Lydale
-
Anakin Murphy vs Chris Masters
-
Rohit Raju vs AMB vs Sabin Gauge
-
Alfonso González vs Bobby Orlando
-
Laynie Luck vs Brittnie Brooks vs Kylie Alexa vs Priscilla Kelly
-
Koda Hernández vs Dr. Redacted — Death Match