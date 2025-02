Lucha Fiesta Especial: Se anuncian dos luchas más

En conferencia de prensa desde la sede de la Oficina de Turismo de México en Japón, se anunciaron dos combates más para «Lucha Fiesta Especial«.

► Se anunciaron dos luchas más con talento consagrado

«Lucha Fiesta Especial» es el evento que se presentará en el Tokyo Ryogoku Kokugikan el 27 de abril.

El motivo de la cita con los medios fue para anunciar dos luchas más para esta función.

En la primera de ellas, se anunció un combate para revivir por un día a la legendaria Universal Wrestling Federation, y contará con la participación de Black Terry y Satánico, el primero participó en el combate inaugural de la empresa en el Korakuen Hall el 1 de marzo de 1990. Ellos formarán equipo para enfrentarse a los experimentados El Pantera y Negro Navarro.

Además, se anunció una lucha especial de tres vías, en la que participarán Octagón, quien milita en el CMLL, Hijo de Octagón y El Pantera Jr.

Sin embargo, mientras se daba la información sobre estas luchas, Daisuke Sasaki de DDT irrumpió en la conferencia de prensa, bebiendo una cerveza e hizo una queja:

Están haciendo Lucha Libre en Ryogoku, así que ¿por qué no invitaron a Daisuke Sasaki? Se supone que somos amigos, ¿verdad?

La Oficina de Turismo de México proporcionó 100 botellas de tequila para la lucha de Sasaki vs El Desperado en el evento de DDT en el Ryogoku en julio de 2023, en el que el ganador recibió como premio un año de suministro de tequila.

Tan pronto como Sasaki vio la cartelera para la recién anunciada lucha especial de tres bandas, exigió participar:

Hay algo que falta en esta cartelera. No hay suficiente de mí, la Súper Estrella japonesa. Pónganme en esa mezcla.

Sin esperar respuesta, abandonó el recinto. Más tarde, se oficializó su participación. Octagón y su Hijo enfrentarán a El Pantera Jr. y Daisuke Sasaki.

El cartel va como sigue:

«Lucha Fiesta Especial», 27.04.2025

Tokyo Ryogoku Kokugikan

-. Octagón e Hijo de Octagón vs. El Pantera Jr. y Daisuke Sasaki

-. Gran Premio: Team Japón (por anunciar) vs. Team Resto del Mundo (Kira, Tabata, Olympia, Hera, Willow Nightingale y Samantha Black).

3. UWF Revival: Negro Navarro y El Pantera vs. Black Terry y Satánico.

4. Hayabusa vs Masato Tanaka.