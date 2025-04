Quedó definido el cartel completo para Lucha Fiesta Especial desde el Tokyo Ryogoku Kokugikan, y que es un esfuerzo conjunto de la Oficina de Turismo de México en Japón y el Consejo Mundial de Lucha Libre.

► Lucha Fiesta Especial

El cartel quedó integrado por nueve combates. Los últimos que se sumaron fueron una lucha en equipos patrocinada por Street Fighters, una lucha individual especial entre Tatsumi Fujinami y Kuroshio Tokyo Japan y una lucha del resurgimiento de Universal Wrestling Federation. En ésta última, se sumó The Great Sasuke de Michinoku Pro, quien ocupó el lugar del recientemente fallecido Black Terry.

Además habrá venta de productos y una muestra gastronómica

El cartel completo quedó así:

«Lucha Fiesta Especial», 27.04.2025

Tokyo Ryogoku Kokugikan

1. Universal Wrestling Federation Revival Match: The Great Sasuke y Satánico vs. El Pantera y Negro Navarro

2. Mexican Dream – 6way match: Yuki Mashiro vs. Honoka vs. Yuuri, Sonya, Coco vs. Yoshiko Hasegawa

3. Special Single Match: Escualo vs Ares.

4. Special Single Match: Tatsumi Fujinami vs Kuroshio Tokio Japan.

5 . CAPCOM Street Fighters: Rainbow Mika y Yamato Nadesico vs. The Giev No. 1 y No. 2.

6. Lucha Libre Special Tag Team Match: Octagón e Hijo de Octagón vs. Panthera Jr. y Daisuke Sasaki.

7. Campeonato Femenil CMLL Japón Lluvia (c) vs. Chanyota.

8. Hayabusa Return Match: Hayabusa vs. Masato Tanaka

9. Gran Premio – Japón vs. Resto del Mundo: Yuuki Miyazaki, Sayaka Unagi, Kohaku, Emi Sakura, Mei Suruga, Hikaru Shida, Sumika Yanagawa, La Destruktora vs. Willow Nightingale, Viva Van, Kira, Tabata, Hera, Olympia, Samanta Black, Sadie Gibbs